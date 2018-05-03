«Французских футболистов знаем лучше!» Мнение игроков сборной России о ЧМ-2018

Перед стартовым матчем на чемпионате мира игроки сборной России поделились своими впечатлениями о турнире и высказались о нашем сопернике.

АНИСИМОВ : ЖАЛЬ, ЧТО ПАНАРИН НЕ ПРИЕХАЛ

— Пока мне все в Дании нравится, — говорит центрфорвард Артем Анисимов. — Арена новая, большая. Думаю, на нашем матче с французами соберется аншлаг. Подготовка к турниру? С этим тоже все отлично.

— Арена действительно совсем новая. Бытовых неурядиц в раздевалке из-за этого нет? — В нашей раздевалке все классно. В общем, все нормально.

— Акклиматизация после перелета из Америки у вас уже завершилась? — Все хорошо. Полностью адаптировался к местному времени. Вот на Евротуре два матча подряд еще сложно было играть. А против французов буду в полном порядке.

— Совсем не волнуетесь перед стартовым матчем? — Почему? Волнение всегда есть. Но с ним надо бороться. Настраиваться, выходить на лед и делать свою работу.

— Расстроились, что на чемпионат не приехал Артемий Панарин , вместе с которым вы играли за «Чикаго». — Когда узнал, что Темы в сборной сейчас не будет, огорчился немного. Но так уж судьба распорядилась. Надеюсь, что еще с ним сыграю.

— Что скажете о своих нынешних партнерах по звену — Бучневичу и Григоренко? — Да у нас тройка — супер! Все, как на подбор… Одного роста (улыбается). Да и взаимопонимание уже наладилось. Как узнали состав по звеньям, сразу сели обговорили, что на льду будем делать.

— Вы были в составе сборной России, которая на ЧМ-2013 неожиданно уступила французам. Какой урок вынесли из того матча? — Помню эту игру… И поэтому настраиваюсь на соперника особенно серьезно. Сейчас все умеют голы забивать. В обороне надо строго сыграть. И свои моменты не упускать, как пять лет назад. Разберем французов перед матчем. Хотя я в их составе никого не знаю.

БУЧНЕВИЧ : НАДЕЮСЬ ПРИКОЛОТИТЬ ЗИБАНЕДЖАДА

Форварда сборной России Павла Бучневича на датской арене, напротив, устроило далеко не все…

— Настроение хорошее, погода — тоже, — описывает свои первые впечатления от Копенгагена молодой нападающий. — Тем более, я давно не был в России и за сборную не играл. Для меня ведь это первый взрослый чемпионат мира. Из-за этого особые чувства. Хочется показать себя, чтоб команда выиграла.

— Какие ощущения после тренировки? — Лед какой-то тяжелый. Трескается постоянно, аж осколки из-под коньков летят. Надеюсь, это из-за того, что до нас много команд покаталось. Может, завтра лучше будет.

— Видели в интернете свое фото с подписью «тренер сборной России»? — Да уж показали, — улыбнулся Павел.

— Готовы к этой роли? — Это не ко мне, — сразу посерьезнел Бучневич и нахмурившись покосился на Гаврикова, который сбоку подсунул ему клюшку к голове, пародирую тележурналистов с микрофонами.

— В группе у вас будет матч со шведами, где вы встретитесь с хорошо знакомым вам по НХЛ Микой Зибанеджадом . — Надеюсь, что удастся его приколотить в этой встрече.

— Именно приколотить? — Да. Не волнуйтесь, ничего страшного не будет.

— Хорошо, что начинаете турнир со слабых соперников? — Нет на чемпионате мира слабых. По крайней мере, для меня. Статистика прошлых встреч? Так сейчас у всех новые команды. Статистика на льду не поможет.

— Что знаете о сборной Франции? — Если честно, я только об их футбольной команде знаю. Хотя Да Коста там вроде есть в составе? Вот его знаю. Больше никого.

ГАВРИКОВ: ПОНАЧАЛУ БЫЛО ТЯЖЕЛО ПЕРЕСТРОИТЬСЯ

— В сборной у меня всегда хорошее настроение, — заявляет защитник Владислав Гавриков . — Жаловаться не на что. Цены кусаются? Вот поэтому я из отеля редко выхожу! Погулять пока действительно не удалось.

— Вы готовы назвать сборную Франции слабым соперником? — Наоборот. Самый сильный соперник — тот, с которым сегодня играешь. Мы сразу далеко не загадываем. Будем идти от матча к матчу.

— Костяк у нашей команды — олимпийский. Это плюс? — Хорошо, что ребята друг друга знают. Хотя новички тоже есть, но мы уже сплотились.

— Сезон для вас выдался рекордно длинным. Не тяжело? — Уже успели дух перевести. Проблем нет.

— Чувствуете себя уже опытным бойцом сборной? — Опытный у нас только Паша Дацюк.

— Контакт с Воробьевым у вас хороший? С учетом того, что он стал главным тренером сборной? — Поначалу было тяжеловато перестроиться с одной модели игры на другую. А сейчас уже все понятно. Прошло несколько собраний, тренировок, игр… Все уже пропитались этим.

— А модель существенно изменилась? — У каждого тренера свои нюансы и детали, которые в играх очень важны. Нужно их уловить.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Вратари: Кошечкин, Шестеркин, Сорокин.

1-е звено Гавриков — Киселевич, Капризов — Дацюк — Дадонов

2-е звено Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич

3-е звено Яковлев — Береглазов, Мамин — Андронов — Шалунов, Сошников

4-е звено Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Михеев, Бывальцев