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Призер ОИ Денисенко не выступит на чемпионате Европы по тхэквондо в Казани
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Призер ОИ Денисенко не выступит на чемпионате Европы по тхэквондо в Казани 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 3 мая. Россиянин Алексей Денисенко не примет участия в чемпионате Европы по тхэквондо, который пройдет в Казани. Об этом сообщает Teamrussia.pro.
По словам главного тренера российской команды Вадима Иванова, 24-летний Денисенко, который является бронзовым (2012) и серебряным (2016) призером Олимпийских игр, не сумел пройти внутренний отбор на чемпионат Европы. По той же причине на турнире не выступит и трехкратная чемпионка России Карина Жданова. Тренер отметил, что оба спортсмена будут рассматриваться в качестве кандидатов на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Бронзовый призер Олимпиады-2012 Анастасия Барышникова родила сына и приняла решение завершить карьеру.
Полная заявка российской команды на домашний чемпионат Европы выглядит следующим образом:
Мужчины — Дмитрий Пастухов, Магомед Гагиев (до 54 кг), Михаил Артамонов, Валерий Шиманов (до 58 кг), Болат Изутдинов, Павел Андриенко (до 63 кг), Вячеслав Минин, Сармат Цакоев, Борис Краснов (до 68 кг), Дмитрий Артюхов (до 74 кг), Максим Храмцов, Андрей Земледельцев (до 80 кг), Владислав Ларин, Рафаэль Камалов, Глеб Захаров (до 87 кг), Роман Кузнецов, Юрий Кириченко и Олег Кузнецов (свыше 87 кг);
Женщины — Мария Смирнова (до 46 кг), Светлана Игуменова, Наталья Антипенко (до 49 кг), Татьяна Кудашова, Виктория Александрова (до 53 кг), Екатерина Ким (до 57 кг), Юлия Турутина, Кристина Прокудина (до 62 кг), Полина Хан, Юлия Миюц (до 67 кг), Арина Животкова (до 73 кг), Ольга Иванова, Элла Борисова, Ольга Музычка (свыше 73 кг).
Российская команда 7 мая отправится в Казань. Чемпионат Европы пройдет с 10 по 13 мая.
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