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Тристан Томпсон пригласил на игру девушку, с которой изменял Хлои Кардашьян
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Тристан Томпсон пригласил на игру девушку, с которой изменял Хлои Кардашьян 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Если раньше от членов семейства Кардашьян больше всех доставалось Трэвису Скотту, который не проявлял должного внимания и заботы к беременной Кайли, то теперь все шишки посыпались на Тристана Томпсона — 27-летнего баскетболиста, изменившего Хлои прямо перед появлением на свет их дочери Тру. Поразительно, но, кажется, Тристан урок не усвоил и на один из своих недавних матчей умудрился пригласить… Лани Блэр — ту самую модель и стриптизершу, с которой папарацци застукали его выходящим из отеля. Довольно странный способ выразить свои сожаления о случившемся…
«После всех извинений и слов, как ему жаль, он все равно ведет себя по-старому. Это перебор даже для Тристана. Хотя он изменил беременной Хлои пять раз! Она сказала ему, что не пойдет ни на одну из его игр из принципа. Поэтому Тристан решил пригласить Лани, чтобы показать всем, что он не скрывает отношений с ней. Кстати, Лани давно просила у Тристана билеты на одну из его игр. А вот Хлои даже не догадывалась, что Тристан продолжает с ней общаться», — рассказал источник. Правда, как только матч подошел к решающему моменту, который целиком и полностью зависел от Тристана, с трибун начали скандировать имя Хлои, и это помешало ему забросить мяч в корзину. Нужно ли говорить о том, что появлению Лани среди зрителей уж точно никто не был рад?
Кстати, Крис Дженнер, как самая прагматичная из всего семейства, уже заставила Тристана внести $10 миллионов в трастовый фонд малышки Тру (а это около половины годового гонорара Томпсона). Судя по всему, после этого баскетболист решил, что теперь ему ничто не мешает выходить в люди с девушкой, с которой его поймали на измене… Иначе как объяснить столь вызывающее поведение?
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