#Видео: Кто выиграл AirPods? Итоги конкурса со Smartprice

Неделю назад мы дали старт розыгрышу призов в совместном конкурсе от AppleInsider.ru и сервиса Smartprice. Пришло время огласить итоги, и у нас есть 15 победителей, среди которых можете быть и вы.

Победители были выбраны случайны образом при помощи сервиса Random.org, а подробно процедуру выбора вы можете посмотреть в подготовленном видео, находящемся чуть выше.

В ходе выбора победителей многие претенденты были отсеяны из-за того, что они не выполнили условия, которые были оговорены изначально. Тем не менее призы все же нашли своих победителей.

По условиям конкурса мы разыгрывали 12 PowerBank, обладателями которых стали:

Владимир Сыроватский

Ильдар Гайнуллин

Анна Рындина

Максим Стародинкин

Максим Абрамов

Станислав Швед

Артем Будылин

Ульяна Жеглова

Юсиф Мамедов

А вот имена тех счастливчиков, которые выиграли AirPods:

Андрей Завгородний

Эмиль Губайдулов

Вася Васичкин

Поздравляем победителей и передаем их данные представителям Smartprice, которые свяжутся с ними и скажут, как можно получить призы.