Видео: Кто выиграл AirPods? Итоги конкурса со Smartprice 

Неделю назад мы дали старт розыгрышу призов в совместном конкурсе от AppleInsider.ru и сервиса Smartprice. Пришло время огласить итоги, и у нас есть 15 победителей, среди которых можете быть и вы.
Победители были выбраны случайны образом при помощи сервиса Random.org, а подробно процедуру выбора вы можете посмотреть в подготовленном видео, находящемся чуть выше.
В ходе выбора победителей многие претенденты были отсеяны из-за того, что они не выполнили условия, которые были оговорены изначально. Тем не менее призы все же нашли своих победителей.
По условиям конкурса мы разыгрывали 12 PowerBank, обладателями которых стали:
Владимир Сыроватский
Ильдар Гайнуллин
Анна Рындина
Максим Стародинкин
Максим Абрамов
Станислав Швед
Артем Будылин
Ульяна Жеглова
Юсиф Мамедов
А вот имена тех счастливчиков, которые выиграли AirPods:
Андрей Завгородний
Эмиль Губайдулов
Вася Васичкин
Поздравляем победителей и передаем их данные представителям Smartprice, которые свяжутся с ними и скажут, как можно получить призы.