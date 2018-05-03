Анастасия Братчикова: Приятно выиграть золото для нашей команды на ЧЕ по борьбе

«Мне приятно выиграть первую золотую медаль для нашей команды. И я очень старалась сделать задел для остальных девочек, которые будут бороться за первое и третье места.

Мне хотелось бы, чтобы они тоже выиграли. Я повторила свой (победный) прошлогодний результат и сейчас у меня эмоций в два раза больше.

Очень помогали болельщики на трибунах, родные и близкие, которые приехали поддержать меня из родного города Егорьевска.

Финальная схватка прошла по моему сценарию. Мы за год встречались уже в четвертый раз и счет теперь стал 3-1 в мою пользу. Но я проиграла ей в прошлом году на чемпионате мира во Франции, и то поражение до сих пор сидит во мне», — приводит слова Братчиковой «Р-Спорт».

Напомним, чемпионат Европы по спортивной борьбе проходит в Каспийске с 30 апреля по 6 мая.