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Анастасия Братчикова: Приятно выиграть золото для нашей команды на ЧЕ по борьбе
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Анастасия Братчикова: Приятно выиграть золото для нашей команды на ЧЕ по борьбе 

Советский спорт 1 час назад
«Мне приятно выиграть первую золотую медаль для нашей команды. И я очень старалась сделать задел для остальных девочек, которые будут бороться за первое и третье места.
Мне хотелось бы, чтобы они тоже выиграли. Я повторила свой (победный) прошлогодний результат и сейчас у меня эмоций в два раза больше.
Очень помогали болельщики на трибунах, родные и близкие, которые приехали поддержать меня из родного города Егорьевска.
Финальная схватка прошла по моему сценарию. Мы за год встречались уже в четвертый раз и счет теперь стал 3-1 в мою пользу. Но я проиграла ей в прошлом году на чемпионате мира во Франции, и то поражение до сих пор сидит во мне», — приводит слова Братчиковой «Р-Спорт».
Напомним, чемпионат Европы по спортивной борьбе проходит в Каспийске с 30 апреля по 6 мая.
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