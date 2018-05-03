В регионе завершился дискуссионный форум «Единая Россия. Направление 2026»

Партия собрала предложения и лучшие практики по реализации посланий президента и губернатора. Эксперты в различных отраслях собирались на дискуссионных площадках в Новокуйбышевске, Тольятти, Сызрани и Самаре.

Самара собрала больше 400 участников. Дискуссионные площадки отражали самые важные задачи, стоящие перед регионом и страной. Образование и социальная сфера, достойная жизнь, городская среда и другие. Здесь предлагали, спорили, обсуждали. В центре внимания — люди всех возрастов, от малышей до пенсионеров. Актуальный вопрос — как сделать заслуженный отдых старшего поколения активным и полезным.

Депутат Самарской губернской думы Марина Сидухина отметила: «Сейчас надо делать акцент на межведомственную программу по подготовке предпенсионного возраста. То есть не когда человек уже вышел на пенсию, а именно мотивировочный момент включать где-то в 40-50 лет».

Усилению поддержки социально незащищенных граждан на форуме уделено особое внимание. Для этого — создать единый Социальный Кодекс, где будут прописаны все критерии нуждаемости и суммы пособий. Плата за коммунальные услуги — также волнующий всех вопрос. Участники дискуссионной площадки «Городская среда» считают: все платежи должны идти через единый расчетный центр. Но управляющим компаниям участвовать в них вовсе не обязательно.

Предложения региональной компетенции будут воплощаться в жизнь в губернии своими силами. Идеи по реализации послания президента и модернизации партии направят в Москву. Секретарь Самарского реготделения партии «Единая Россия» Екатерина Кузьмичева подчеркнула: «Мы направим итоговую уже резолюцию в Центральный исполнительный комитет, чтобы 18 и 19 мая на федеральной площадке, когда будет проведена конференция, с тем, чтобы наши предложения, изменения в те законодательные акты, нормативные акты и партийные документы, были внесены. Мы, естественно, будем их сопровождать».

Эксперты уже высоко оценили форум. Подобные дискуссионные площадки — эффективный механизм для выработки конструктивных предложений. Участники форума предложили сделать его ежегодным.