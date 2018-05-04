Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» может не попасть в плей-офф чемпионата России из-за долгов

Глазов. Удмуртия. Глазовский клуб «Прогресс» могут не допустить до плей-офф чемпионата России из-за долгов перед ассоциацией мини-футбола. Комиссия по лицензированию выдала клубу предписание погасить задолженность до 7 мая 2018 года, сообщает ассоциация мини-футбола страны.

В случае невыполнения указания у команды могут отозвать лицензию на текущий игровой сезон. Также «Прогресс» не допустят к жеребьевке календаря первого этапа чемпионата России сезона 2018-2019.

Как сообщает пресс-служба клуба, последний срок оплаты взносов истек 13 апреля, в связи с чем были наложены ограничения в виде запрета на участие четырех футболистов.

«Вступительные взносы (а это в том числе заработная плата судейского корпуса, расходы на содержание федерации и др.) должны быть оплачены в августе 2017 г. — до начала Чемпионата. Несколько раз в течение сезона я просил президента АМФР Алиева Э. Г. о переносе сроков оплаты. Это удавалось делать до февраля 2018 года», — пояснил президент МФК «Прогресс» Игорь Царев

По его словам, в команде всегда было непросто с финансами, но проблемы удавалось решать.