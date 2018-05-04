Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ заканчивается, вопросы остаются

«Регулярка» в Единой лиге ВТБ завершается, но решающие матчи за расстановку сил ещё впереди

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ подходит к своему завершению: командам остаётся сыграть по одному-двум матчам, а кто-то уже успел закончить сезон. Но, несмотря на это, плотность в турнирной таблице серьёзная, и в «регулярке» ещё есть несколько интриг, за которыми нужно внимательно следить.

Кто будет лидером?

УНИКС и ЦСКА на протяжении всего сезона выясняют, кто же в итоге финиширует на первом месте. Когда-то в гонку за лидерство активно включался «Локо», но выступление в Еврокубке отняло слишком много сил у команды Саши Обрадовича , и краснодарцы вывалились из лидирующей тройки, оставив москвичей и казанцев оспаривать пальму первенства. Конечно, с учётом нынешнего формата «Финала четырёх» первое место мало что решает: что ЦСКА, что УНИКС будут явными фаворитами во встречах с седьмым и восьмым местами чемпионата, а дальше команды ждёт «Финал четырёх». Но всё же обогнать ЦСКА в «регулярке» — задача не из лёгких, и команда Прифтиса дышит в спину «армейцам».

Именно ЦСКА нанёс УНИКСу два единственных поражения в нынешнем сезоне. При равенстве побед и поражений красно-синие будут располагаться выше. Ирония в том, что до конца чемпионата и те, и другие сыграют матчи с одними и теми же соперниками — «Пармой» и «Зенитом» . Питерцы — одна из двух команд, побеждавших в этом сезоне ЦСКА, а с учётом обострившихся«перегонков» с «Локо» за третью строчку в таблице и приближающиеся решающих матчей Евролиги шансы Итудиса и Ко на ожесточённое сопротивление возрастают. Да и «Парме» отступать некуда, поражение почти равнозначно прекращению борьбы за плей-офф. В точно такой же степени настрой соперников будет касаться и УНИКСа, так что нас ждёт очень захватывающая борьба за верховенство в пищевой цепочке «регулярки».

Кто замкнёт тройку лидеров — «Локо» или «Зенит»?

«Локомотив» сам осложнил себе шансы на третью строчку по итогам «регулярки», проиграв на последней секунде в Санкт-Петербурге. Очевидно, что без Дмитрия Кулагина и накануне решающей серии Еврокубка это был совсем не тот «Локо», который мог бы быть, но поражение есть поражение.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Единой лиги ВТБ.

Теперь у краснодарцев и питерцев одинаковые показатели — 15 побед в 21 матче. В случае равенства красно-зелёные сохранят за собой лидерство, но любая осечка команды Обрадовича поставит их в неудобное положение. Четвёртое место выходит на пятое, которое скорее всего займут «Химки», а после этого ещё и попадает в полуфинале на ЦСКА. Так что борьба за третью строчку идёт не на шутку, таким не шутят.

Соперники «Локо»: «Енисей», «Химки», «Нижний». Соперники «Зенита»: ЦСКА, УНИКС, «Цмоки-Минск». Сложно сказать, кому из соперников повезло больше в оставшейся части сезона. Тот же «Енисей» под конец сезона начал подавать признаки жизни, а «Нижний» так и вообще показывает свой лучший баскетбол в сезоне.

В любом случае, и «Локо», и «Зенит» приложат все силы, чтобы финишировать третьими. И «бронза» в этом случае — не вопрос престижа.

У «Химок» с «Автодором» примерно та же ситуация, что и у «Локо» и «Зенитом». Только она обратная — здесь выгоднее оказаться на шестом месте, чтобы в плей-офф попасть на третье и избежать возможной встречи с ЦСКА вплоть до финала. Это, конечно же, не значит, что химчане и саратовцы сейчас начнут наперегонки проигрывать, но в их споре за пятое место каждый вроде бы должен быть готов уступить. В случае равенства очков, как сейчас, подмосковный клуб будет располагаться выше в таблице. Главной интригой будет очная встреча двух команд, которая состоится уже 5 мая. Этот матч прольёт немного света на финальную расстановку сил, хотя, конечно, и не решит всё окончательно.

После этого «Химки» ещё сыграют с «Локо» и «Енисеем», а «Автодор» — с «Нижним» и «Астаной».

Кто в итоге окажется в плей-офф?

Сейчас в зоне плей-офф находятся «Нижний Новгород» и ВЭФ, но всё может поменяться — целая группа команд («Парма», «Цмоки» и «Астана») находятся в одной победе от восьмёрки сильнейших, а кто-то — даже от семёрки. Теоретические шансы на плей-офф остаются у «Енисея», но они слишком малы, чтобы о них рассуждать. Если «Нижний» имеет право на осечку, хоть она для чёрно-белых и очень нежелательна, то ВЭФ этого шанса не имеет. У латвийской команды на одну победу больше, чем у преследующей его группы, но у него на матч больше, чем у «Пармы» и «Цмоки». «Астане» остаётся провести один матч, и с большой долей вероятности для команды из Казахстана он станет последним в сезоне.

Остаются «Парма» и «Цмоки-Минск». У пермяков в случае равенства побед и поражений будет преимущество над ВЭФом, но не над минчанами. Те же, в свою очередь, будут выше «Пармы», но, если 5 мая не победят ВЭФ с разницей в 12 очков и более, будут ниже латвийцев. Опять же — только в случае равенства очков.

Как бы там ни было, а шансы на восьмую строчку сейчас выше всего именно у ВЭФа. Команде ЯнисаГайлитиса нужно просто одолеть на выезде «Цмоки», и тогда белорусы будут отыграны, а пермякам, чтобы догнать ВЭФ, нужно будет обыгрывать и УНИКС, и ЦСКА. Задача со звёздочкой, и вряд ли запас чудес НиколайсаМазурса распространяется на эти матчи. Но здесь возникает другой шанс. «Нижний Новгород» не будет иметь преимущества ни над «Пармой», ни над «Цмоками», так что ещё имеет шансы вылететь из зоны плей-офф до конца «регулярки». У нижегородцев остаются встречи с «Автодором» и «Локомотивом» — от них будет зависеть дальнейшая судьба команды Зорана Лукича. В общем, в такой мощной закрутке почти безнадёжно угадать, кто пройдёт дальше. Яснее ситуация станет 5 мая, когда «Парма», «Цмоки» и ВЭФ сыграют свои матчи.