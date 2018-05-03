Медали за отвагу вручили потомкам героя

В четверг, 3 мая, в Концертном зале правительства Москвы состоялась торжественная церемония вручения наград родственникам ветерана Великой Отечественной войны.

Ветерана уже нет с нами, поэтому награду героя вручили его потомкам. Удостоверения к двум медалям «За отвагу», присвоенным сержанту Рабоче-крестьянской Красной армии, командиру отделения 26-го гвардейского стрелкового полка Николаю Соколову , дочери Татьяне Соколовой и внучке Анне Шатилиной вручил военный комиссар города Москвы Виктор Щепилов

— Этих медалей за подвиги на фронтах Великой Отечественной войны Николай Соколов был удостоен за мужество.

Мы нашли документы о награждении и сегодня с радостью вручили удостоверения его родственникам, — сказал Виктор Щепилов. — Эту большую работу военкомат, столичные власти и Министерство обороны проводят не первый год. Эта традиция говорит, что ни один солдат не забыт. Он свой долг на поле боя выполнил, а теперь наш долг — найти их награды и доставить по адресу.

Дочь героя Татьяна Соколова тепло поблагодарила правительство Москвы за проведенную работу.

— Я рада получить эти награды за своего отца. Он прошел всю войну, дважды был ранен. Благодарность всем ветеранам за Победу, — сказала Татьяна Соколова.

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