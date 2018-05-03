Футболисты московского «Спартака» бразильский нападающий Луис Адриано и защитник Андрей Ещенко спели и станцевали на сцене конкурса «Мисс „Спартак“ — 2018».
Сегодня, 3 мая, на стадионе «Открытие Арена» состоялся финал конкурса, в котором финалистки сразились за главные призы. Конкурс «Мисс „Спартак“ выиграла Элина Филатова, а „Мисс Улыбка R. O. C. S. “ — Мария Андреева. Организаторами конкурсов являются футбольный клуб „Спартак“ и его объединение болельщиков „Фратрия“.
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