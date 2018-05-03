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Тотти, Буффон, Дель Пьеро и Лэмпард примут участие в прощальном матче Пирло

Прядкин: поступило предложение приобрести права на показ РФПЛ за 11 млрд рублей

Симеоне: хотим, чтобы в матче с «Арсеналом» стадион разрывался от страсти