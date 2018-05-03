Стартовал открытый чемпионат по дрифту Drift Battle Series 2018

29 апреля 2018 года фанаты жжёной резины и управляемого заноса собрались на площадке торгового центра «OZ МОЛЛ» чтобы дать старт очередному открытому чемпионату по дрифту — Drift Battle Series 2018. Первым этапом турнира стало традиционное «OZ DRIFT & FMX SHOW», в рамках которого 17 спортсменов из Краснодарского края, Ростовской области и Ставропольского края — как опытные пилоты, так и новички — боролись за призовые места.

Каждый этап Drift Battle Series — это не только серьёзное автоспортивное состязание, но и настоящий праздник для зрителей, для которых, как всегда, была приготовлена масштабная развлекательная программа. Это и выставка тюнингованных автомобилей, и автогонки радиоуправляемых мини-копий дрифтовых машин, и общение с участниками в сервис-парке, а также захватывающее «дрифт-такси», которым управляет опытный пилот.

Незабываемое шоу устроили в этом году повелители двухколёсной техники — на «OZ DRIFT & FMX SHOW» выступили FMX-райдеры. В качестве специальных гостей мототрюки продемонстрировали основоположники мотофристайла в России, неоднократные победители и участники российских и международных соревнований — это райдеры Николай Иванков, Евгений Ашихмин , Сергей Малашихин, Руслан Ромащенко из команды FERZ и Алексей Орехов из команды FMX13.

Но главным в этот день всё-таки был его величество управляемый занос. Соревновательная часть гонки состояла из двух этапов — квалификации и парных заездов в рамках ТОП16. Как это часто бывает на любых турнирах, не всем спортсменам везло. Так, Александр Соловьёв из Краснодара залетел в ограждение во время тренировок и сильно повредил свой BMW E30 — это не позволило ему принять участие в соревновательной части.

С ограждением во время квалификации «встретился» и армавирец Олег Гриценко — он сильно повредил свой Nissan 200SX и не смог продолжть борьбу. Из-за технических проблем перед самой квалификацией снялся Азат Исламов из Пятигорска. Николай Закоморный из Армавира на Nissan Skyline HR31 и Алексей Панченко из Ростова-на-Дону на BMW E30 также объявили о техническом сходе.

Кто-то, читая эти строки, наверняка вспомнит что «везёт сильнейшим» — им в квалификации стал сочинец Иван Литвин на BMW E36, у которого, к тому же, в этот день был день рождения!

Иван Литвин: «Я не ожидал что займу первое место. Мы в Сочи много тренировались зимой. Аркадий Цареградцев (серебряный призер FIA Intercontinental Drifting Cup 2017) один раз проехал на моем автомобиле и рассказал все минусы, на которые стоит обратить внимание. После двух лет отсутствия в чемпионате я не могу сказать, что был готов. Я не собирался ехать на этап, но мои друзья сказали, что все нюансы берут на себя в качестве подарка на день рождения и мы поехали. Когда на брифинге судьи сказали что очень стабильно еду — для меня это была приятная неожиданность».

По результатам квалификации гонщиков разбивают на на пары по принципу «лучший с худшим» — это делается для того, чтобы лидеры смогли встретиться друг с другом только ближе к финалу. Лишь 12 спортсменов из всех заявившихся продолжили борьбу за победу в первом этапе. Лидеры квалификации — Иван Литвин, Александр Наддака, Александр Самарцев и Александр Батин — сразу попали в ТОП8 парных заездов.

Но финал первого этапа Drift Battle Series 2018 года получился неожиданным — в решающей гонке встретились пилоты из краснодарец Евгений Матвеев Владислав Лобанов из Таганрога. Гость кубанской столицы, выступающий на Nissan Skyline FN33 и стал победителем этапа Напомним, что Евгений Матвеев занял второе место в финальном этапе прошлого сезона, а Владислав впервые боролся за лидерство в этапе чемпионате. Третьим стал Максим Степанов на Тoyota Altezza из Ростова-на-Дону.

Владислав Лобанов: «Испытываю море позитивных эмоций. В нашем спорте победа абсолютно непредсказуема. Могут быть как технические проблемы, так и эмоционального характера. В этот день для меня все сложилось положительно. И техника и механики сработали на отлично. Нужно стремиться к лучшему и в дальнейшем удержать лидерство в чемпионате».

Кроме главных трофеев организаторы Drift Battle Series 2018 раздали и специальные призы первого этапа. Кубок «Grand Prix OZ МОЛЛ» получил Nissan Laurel Романа Тиводара из города Сочи, а Михаил Смирнов из пгт. Красносельский (Гулькевичский район) и его Nissan 200SX получили главный приз в номинации «The Best of Cars».

20 мая Drift Battle Series едет в Воронеж.