Ещё
СМИ: Демпартия Италии отказалась от альянса с «Движением „5 звезд“
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Демпартия Италии отказалась от альянса с «Движением „5 звезд“ 

ТАСС 48 минут назад
РИМ, 3 мая. /ТАСС/. Демократическая партия (ДП) Италии отказалась поддерживать правительство «Движения „5 звезд“ и входить в правящее большинство. Такое решение было принято в четверг по завершении заседания политбюро ДП, члены которого единодушно одобрили доклад и.о. секретаря партии Маурицио Мартины, сообщает новостной канал Rai News 24.
В своем выступлении Мартина сказал, что „страница с „Движением „5 звезд“ перевернута“. Он также категорически исключил альянс с правоцентристской коалицией в составе партий „Лига“ Маттео Сальвини, „Вперед, Италия“ Сильвио Берлускони и „Братья Италии“ Джорджо Мелони. „Сейчас есть реальный риск досрочного голосования“, — заключил Мартина.
После парламентских выборов 4 марта оказалось сложно сформировать правительство. Победу на выборах одержали правоцентристская коалиция и „Движение „5 звезд“. Однако никто из них не набрал достаточного числа голосов для получения большинства мест в парламенте. Ранее провалилась попытка „Движения „5 звезд“ заключить соглашение с „Лигой“, которая отказалась создавать альянс без своих союзников по коалиции.
Первоначально ДП согласилась вести диалог с „пятизвездными“, чей лидер Луиджи Ди Майо претендует на пост премьера. Но в итоге победила линия бывшего секретаря и экс-премьера Маттео Ренци, который настоял на том, чтобы партия, правившая на протяжении последних пяти лет и проигравшая выборы, перешла в оппозицию. Не все его однопартийцы разделяют такую позицию, но пока главной задачей остается недопущение раскола.
Еще до финального голосования политбюро ДП президент Италии Серджо Маттарелла объявил о созыве в понедельник последнего раунда политических консультаций. Глава государства хочет окончательно убедиться, что условия для формирования парламентского большинства так и не появились. Именно президент должен принимать решение, что предпринять в дальнейшем. Наблюдатели называют несколько вариантов — от так называемого временного президентского правительства до объявления новых досрочных выборов.
ТАСС: последние новости
Земан: в Чехии производился и складировался нервно-паралитический газ "Новичок" Тренировочная площадка к ЧМ-2018 открылась в Кисловодске Семин: "Локомотив" сделает последний шаг и дойдет до чемпионства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Кожевников нашел виноватых в «неудаче» сборной РФ
Тренер ПСЖ нажаловался на Неймара
МОК оказал влияние на Украину1
Долги не пускают футбольную Россию в Европу8
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение