СМИ: Демпартия Италии отказалась от альянса с «Движением „5 звезд“

РИМ, 3 мая. / ТАСС /. Демократическая партия (ДП) Италии отказалась поддерживать правительство «Движения „5 звезд“ и входить в правящее большинство. Такое решение было принято в четверг по завершении заседания политбюро ДП, члены которого единодушно одобрили доклад и.о. секретаря партии Маурицио Мартины, сообщает новостной канал Rai News 24.

В своем выступлении Мартина сказал, что „страница с „Движением „5 звезд“ перевернута“. Он также категорически исключил альянс с правоцентристской коалицией в составе партий „Лига“ Маттео Сальвини, „Вперед, Италия“ Сильвио Берлускони и „Братья Италии“ Джорджо Мелони. „Сейчас есть реальный риск досрочного голосования“, — заключил Мартина.

После парламентских выборов 4 марта оказалось сложно сформировать правительство. Победу на выборах одержали правоцентристская коалиция и „Движение „5 звезд“. Однако никто из них не набрал достаточного числа голосов для получения большинства мест в парламенте. Ранее провалилась попытка „Движения „5 звезд“ заключить соглашение с „Лигой“, которая отказалась создавать альянс без своих союзников по коалиции.

Первоначально ДП согласилась вести диалог с „пятизвездными“, чей лидер Луиджи Ди Майо претендует на пост премьера. Но в итоге победила линия бывшего секретаря и экс-премьера Маттео Ренци , который настоял на том, чтобы партия, правившая на протяжении последних пяти лет и проигравшая выборы, перешла в оппозицию. Не все его однопартийцы разделяют такую позицию, но пока главной задачей остается недопущение раскола.