Дан старт акции «Вахта памяти» в Подольске

В Подольске дали старт «Вахте памяти». В масштабной акции принимают участие поисковые отряды из самых разных регионов страны. Благодаря их работе на местах сражений Великой Отечественной возвращены имена многих героев войны. За 30 лет в подольских лесах поисковики подняли останки двух тысяч бойцов.

Главная мечта поисковиков — установить имена всех без вести пропавших солдат во время войны. Ради этой цели участники отряда

«Витязь-Быково»

опять собрались вместе. Новый сезон открывают в Кощеевом лесу под Подольском. Миноискатель бесполезен. Здесь железа больше, чем земли — пулеметные ленты, каски, пули и гильзы. Единственный эффективный инструмент — поисковый щуп. С ним шаг за шагом они буквально прослушивают почву.

Щуп можно назвать третьей рукой поисковика. С помощью щупа мы нащупываем то, что находится в ячейках, воронках и так далее

«Витязь-Быково»

Пока подольские «Витязи» разбивают лагерь, их товарищи из Бурятии уже провели разведку местности. Под слоем почвы — еще множество останков бойцов, их личные вещи и неразорвавшиеся снаряды. Несмотря на то, что раскопки продолжаются уже 30 лет, работы очень много.

Сверху-то подняли всех, кто лежал, а сейчас надо уже копать до упора, до дна. То есть, их задача — пробить все воронки, все ячейки, все ямки — все до дна выкопать. Солдаты лежат

военно-патриотического

объединения «Память».

История создания первых поисковых отрядов уходит в далекое уже прошлое. Разрозненные группы энтузиастов появились больше 40 лет назад. А в 1989 поисковые отряды было решено

как-то объединить. Тогда и возникла идея, которая и получила название «Вахта памяти». Страшной осенью 1941 года на защиту столицы вставали все, кто мог держать оружие. Точных данных о потерях нет до сих пор. А это значит, что поисковые отряды снова и снова станут изучать местные леса в поисках безымянных захоронений.

На подольский съезд собрались десятки активистов. На счету этих людей сотни найденных, и главное, опознанных, погибших солдат.

На сегодняшний день поднято уже 1860 бойцов, 348 из них установлены поименно. То есть, родные и близкие могут прийти и поклониться могилам своих предков. Поэтому «Вахта память» — важная часть той службы, которые несут поисковики

— Виктор Чуб, первый заместитель главы администрации г.о. Подольск.

В архиве Министерства обороны числится 3,5 миллиона пропавших без вести. Задача — найти каждого. У подмосковных поисковиков в этом смысле работы — на годы вперед. «Вахта

памяти-2018

» завершится осенью захоронением останков бойцов на мемориале «Поле воинской славы», где по инициативе местных жителей установили памятник «Неизвестным героям — защитникам Москвы».