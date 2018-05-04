Виллаш-Боаш может возглавить дортмундскую «Боруссию»

Виллаш-Боаш находится без работы с тех пор, как ушел из «Шанхай Шанган» в 2017 году. Ранее 40-летний португалец тренировал «Порту», «Челси» и «Тоттенхэм».

Напомним, что после ухода из «Шанхая» Виллаш-Боаш принял участие в ралли-марафоне «Дакар», однако снялся с соревнований после аварии.