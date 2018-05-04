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Виллаш-Боаш может возглавить дортмундскую «Боруссию»
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Виллаш-Боаш может возглавить дортмундскую «Боруссию» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш может возглавить дортмундскую «Боруссию», информирует TMW. Пока стороны ведут переговоры. На данный момент главным тренером немецкого клуба является Петер Штегер, однако по окончании сезона он, вероятно, уйдет.
Виллаш-Боаш находится без работы с тех пор, как ушел из «Шанхай Шанган» в 2017 году. Ранее 40-летний португалец тренировал «Порту», «Челси» и «Тоттенхэм».
Напомним, что после ухода из «Шанхая» Виллаш-Боаш принял участие в ралли-марафоне «Дакар», однако снялся с соревнований после аварии.
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