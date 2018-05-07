Белорусский гонщик Сивцов сломал шею на этапе «Джиро д'Италия»

На многодневной велогонке «Джиро д'Италия» прошли всего три этапа, а пелетон уже несет потери из-за падений и травм. Самое серьезное повреждение получил белорусский гонщик команды Bahrain Merida Конcтантин Сивцов , который сломал шейный позвонок.

Гонщик упал во время тестирования трассы «Джиро» перед индивидуальной гонкой с раздельным стартом в Израиле. «К сожалению, „Джиро“ закончилась для меня даже не начавшись. Это большое разочарование. Я был в хорошей форме и хотел помочь своим товарищам по команде», — сказал Сивцов.

Теперь Сивцову предстоит длительное лечение и, как минимум, три недели придется ходить в специальном бандаже для поврежденной шеи, сообщает Cycling News. Медики, дают белорусу на восстановление после перелома срок примерно в два-три месяца.