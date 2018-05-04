Физдэйл подписал четырёхлетний контракт с «Нью-Йорк Никс»

Дэвид Физдэйл стал новым главным тренером «Нью-Йорк Никс». Специалист подписал с клубом четырёхлетний контракт, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски

«Нью-Йорк» остался без тренера после завершения регулярного чемпионата. Руководство клуба приняло решение уволить Джеффа Хорнасека, который за два сезона так и не сумел вывести коллектив в плей-офф.

Что касается Физдэйла, то в ходе регулярного чемпионата-2017/2018 он лишился места главного тренера в «Мемфис Гриззлиз». Всего с командой из Теннесси он проработал два неполных сезона. В регулярных чемпионатах в роли главного тренера он провёл 101 матч, победив в них 50 раз. До работы в «Мемфисе» Физдэёл долгое время входил в тренерский штаб «Майами Хит».