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Каррера: в «Спартаке» достаточно умных футболистов, чтобы играть по разным схемам
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Каррера: в «Спартаке» достаточно умных футболистов, чтобы играть по разным схемам 

ТАСС 45 минут назад
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Состав московского "Спартака" обладает достаточным количеством умных футболистов, чтобы можно было использовать разные игровые схемы. Такое мнение на пресс-конференции после матча с «Ростовом» высказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
В субботу «Спартак» со счетом 2:0 одержал победу над «Ростовом» в домашнем матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Красно-белые набрали 56 очков и обеспечили себе место в тройке и участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В этой игре красно-белые играли с тремя центральными защитниками, причем третьим оказался Марио Пашалич, обычно выступающий на позиции опорного полузащитника.
"Я играл в три защитника, потому что мы играли с командой с тремя защитниками. Теперь, зная результат, можно говорить, что решение поставить Пашалича на место центрального защитника оправдало себя. У меня есть есть умные футболисты, которые могут играть в разные схемы", — отметил Каррера.
Победный мяч забил Лоренсо Мельгарехо, который во втором матче подряд на левом фланге заменил Дмитрия Комбарова. «Не стал бы говорить, что Комбаров проиграл конкуренцию. Мельгарехо в данный момент чувствует себя очень хорошо, я предпочел его. При схеме с тремя защитниками он атакует по флангу, я рассчитывал таким образом затруднить игру сопернику», — отметил Каррера.
В этой встрече в основном составе «Спартака» дебютировал 20-летний центральный защитник Артем Мамин. «У нас не было защитников, я пообщался с тренером „Спартака-2“ [Дмитрием Гунько] и спросил, кто является одним из лучших. Он назвал мне фамилию Мамина. Я был знаком с этим игроком, он провел с нами сборы», — прокомментировал Каррера свое решение выпустить Мамина на замену.
В 30-м туре «Спартак» примет московское «Динамо», встреча состоится 13 мая.
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