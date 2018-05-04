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Бразильский футболист предпочел «Барселоне» донецкий «Шахтер»
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Бразильский футболист предпочел «Барселоне» донецкий «Шахтер» 

Вести.Ru 48 минут назад
Бразильский нападающий «Сан-Паулу» Маркиньос Сиприано осенью станет игроком донецкого «Шахтера» после того, как доработает свой действующий контракт в нынешнем клубе. Сообщается, что 19-летний футболист ради игры в чемпионате Украины отказал испанской «Барселоне».
"Официальные предложения у меня были от «Барселоны» и «Шахтера», но я выбрал именно украинскую команду, потому что их предложение очаровало меня и мою семью, — сказал Сиприано, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на Yahoo Esports. — Мое решение переехать на Украину никак не связано с желанием заработать деньги — наоборот, скорее это является долгосрочным планированием. Перво-наперво, это возможность сыграть в Лиге чемпионов, а также поиграть в клубе, в котором хорошо работают с молодыми бразильскими футболистами".
Сообщается, что игрок переберется в «Шахтер» после 15 сентября.
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