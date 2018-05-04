Полузащитник «СКА-Нефтяника» Максим Ишкельдин — лучший хоккеист России

По итогам опроса главных тренеров и капитанов команд Суперлиги по хоккею с мячом лучшим игроком сезона-2017/18 признан полузащитник «СКА-Нефтяника» Максим Ишкельдин , сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Опрос в шестой раз проводился по инициативе журнала «Русский хоккей» и впервые за шесть конкурсов титул самого ценного игрока достался любимцу хабаровских болельщиков, который набрал 54 очка, что на девять очков больше, чем у форварда «Енисея» Сергея Ломанова . Третье место досталось ещё одному красноярцу Алмазу Миргазову.

Юрий Шардаков и Денис Рысев. Всего в опросе назывались фамилии 12 хоккеистов из шести клубов Суперлиги. Кроме Ишкельдина, среди кандидатов на звание лучшего игрока сезона значатся ещё три армейца — Алексей Чижов

Напомним, что в ушедшем сезоне Максим Ишкельдин стал чемпионом России и мира, а также обладателем Кубка страны. Кроме того, полузащитник во второй раз подряд стал лучшим хоккеистом «СКА-Нефтяника» и завоевал «Золотой шлем».