19-летний форвард «Сан-Паулу» отказал «Барселоне» и перейдет в «Шахтер»

Нападающий «Сан-Паулу» Маркиньос Сиприано осенью 2018 года пополнит ряды донецкого «Шахтера». «Горняки» уже подписали соглашение с 19-летним нападающим, о чем он сообщил лично. Теперь Маркиньос отработает контракт с бразильским клубом до 15 сентября, после чего присоединится к донецкому клубу.

”Официальные предложения были от «Шахтера» и «Барселоны». Выбрал «Шахтер» из-за проекта, который мне представил клуб. Это очаровало меня и мою семью.