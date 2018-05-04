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19-летний форвард «Сан-Паулу» отказал «Барселоне» и перейдет в «Шахтер»
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19-летний форвард «Сан-Паулу» отказал «Барселоне» и перейдет в «Шахтер» 

SPORT24.ru 39 минут назад
Нападающий «Сан-Паулу» Маркиньос Сиприано осенью 2018 года пополнит ряды донецкого «Шахтера». «Горняки» уже подписали соглашение с 19-летним нападающим, о чем он сообщил лично. Теперь Маркиньос отработает контракт с бразильским клубом до 15 сентября, после чего присоединится к донецкому клубу.
”Официальные предложения были от «Шахтера» и «Барселоны». Выбрал «Шахтер» из-за проекта, который мне представил клуб. Это очаровало меня и мою семью.
Дело здесь не столько в деньгах, сколько в перспективе. Я хочу играть в Лиге чемпионов за клуб, который умеет работать с молодежью из Бразилии", — приводит слова Маркиньоса Yahoo Sports.
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