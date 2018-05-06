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Гончаренко: досрочное чемпионство «Локомотива» нисколько не демотивирует ЦСКА
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Гончаренко: досрочное чемпионство «Локомотива» нисколько не демотивирует ЦСКА 

Чемпионат.com 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от домашнего матча с тульским «Арсеналом» в 29-м туре РФПЛ.
«Досрочное чемпионство «Локомотива» нисколько не демотивирует. Возобновляя чемпионат, мы понимали, что 10 очков отставания от «железнодорожников» — это достаточно серьёзно. Поэтому наша задача была в каждом матче сражаться за победу. Этот матч — не исключение.
У нас три форварда — Муса, Чалов Витиньо, их сегодня и используем. Витиньо у нас тоже достаточно много голов забил, приносит много пользы в атаке. Может быть, он в какой-то мере был обделён в последних играх, поэтому сегодня, думаю, должен сполна использовать свой шанс», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».
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