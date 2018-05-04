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Москвич Алексей Реунков стал золотым призером чемпионата России по марафону
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Москвич Алексей Реунков стал золотым призером чемпионата России по марафону 

Вечерняя Москва 58 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В первенстве участвовали 75 спортсменов из 32 регионов страны.
Москвич Алексей Реунков — бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года — за последние два километра вырвался вперед и стал чемпионом страны по марафонскому бегу среди мужчин.
Прошедший в последний день апреля в Волгограде чемпионат оставил прошлогоднего лидера забега Степана Киселева на втором месте с результатом 02:13.17, замкнул тройку лидеров Михаил Максимов с показателем 2:14:30.
А чемпион Алексей Реунков, видимо, не зря провел работу над ошибками прошлого года, когда активно стартовав в жаркую погоду не смог прийти к финишу первым. На этот раз Алексей не рвался вперед по ходу гонки, сохранив силы на финальный рывок. Это и вывело его в лидеры со временем 02:12.20.
— В прошлом году на чемпионате России в Волгограде я занял третье место. И сейчас по ходу забега, по сути, успел смириться с тем, что финиширую вторым — вслед за Киселевым. Но на предпоследнем повороте заметил, что он сильно сдал — видимо, не рассчитал силы в надежде обновить национальный рекорд. Мне удалось прибавить и обогнать соперника, — рассказал Алексей порталу mos.ru.
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