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«Вест Бромвич» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английской Премьер-лиги 5 мая
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«Вест Бромвич» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английской Премьер-лиги 5 мая 

LiveSport.Ru 32 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
«Вест Бромвич»
Команда Даррена Мура все еще может остаться в Премьер-лиге. Но ее шансы выглядят уж больно призрачными. Нужно побеждать двух последних соперников и надеяться, что ближайшие конкуренты не наберут более 33-х зачетных пунктов.
А в ближайших двух турах «Вест Бромвич» будет играть против «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас», который находится в прекрасной форме.
Все прогнозы на АПЛ  Впрочем, сами «дрозды» тоже не пасут задних в последних матчах. После затяжной череды проигрышей команда Даррена Мура вышла на четырехматчевую серию без поражений. Причем за это время удалось победить «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» и сыграть вничью с «Ливерпулем».
«Тоттенхэм»
У «Тоттенхэма» есть реальный шанс зацепиться за третье место в чемпионате Англии. Для этого нужно выиграть у «Ньюкасла» в перенесенном матче 31-го тура. Ну, и в остальных набрать максимум очков.
А вот как раз с последними результатами у «шпор» и возникли проблемы. Если учитывать Кубок Англии, то команда Маурисио Почеттино не смогла выиграть в трех матчах подряд. Плюс, возникли проблемы с эффективностью.
Даже в победном матче прошлого тура против «Уотфорда» (2:0) «Тоттенхэм» не смог нанести в створ более трех ударов.
Прогноз
Несмотря на то, что голы в матчах с лидерами забивались поздно, успешные выступления «Вест Бромвича» нельзя назвать случайными. Это закономерный результат смены игровой расстановки. Если во времена Пардью команда еще могла побаловаться 4-3-3 или даже 5-3-2, то Мур использует практичные модели вроде 4-4-1-1 и 4-4-2.
Со стороны «Тоттенхэма» есть другая закономерность — в домашних поединках он в основном играет «по низам». В 17 поединках на «Уэмбли» ТБ 2,5 пробили только 6. Но конкретно в этой игре такая статистика не должна вводить в заблуждение.
«Мешкам» в любом случае нужно идти в атаку, а «Тоттенхэм» прекрасно действует на контрах. Потому предлагаем поставить на то, что «шпоры» словят «дроздов» на ошибках как минимум два раза и при этом заложим возможность пропущенного гола. Итак, наша ставка — «тотал матча: 2-3 гола» за 2,15.
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