«Тайгер» и «Дракон» на равных бились с самураями

В Токио на традиционном открытом первенстве Японии по кёкусинкай каратэ приняли участие бойцы клубов «Тайгер» (Хабаровск) и «Дракон» из Комсомольска-на-Амуре. Домой спортсмены вернулись с медалями и массой впечатлений, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Как и в прошлом году, победу в своей возрастной группе завоевал Денис Дыбский из «Тайгера». Отличились и два его одноклубника: Дмитрий Лисов стал серебряным призёром, а Константин Меркурьев — бронзовыми. Среди соискателей наград есть и представители клуба «Дракон»: Максим Годунов и Михаил Беляев завоевали бронзовые медали. Всего в открытом первенстве Японии приняли участие около 900 спортсменов из 17 стран мира.

— Мы постоянные гости на таких соревнованиях, — говорит руководителей нашей делегации, председатель клуба «Тайгер» Станислав Винокуров . — Для наших бойцов — это хорошая школа. Ведь у японцев всегда есть, чему поучиться.

Сегодня в Хабаровск прибыл президент-основатель Федерации кёкусинкай каратэ России Александр Танюшкин, который в течении трёх дней проведёт семинар с бойцами Дальневосточного региона. В завершении сборов мэтр по традиции устроит экзамены на кю и даны.