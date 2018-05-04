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«Тайгер» и «Дракон» на равных бились с самураями
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«Тайгер» и «Дракон» на равных бились с самураями 

Хабаровский край сегодня 13 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Токио на традиционном открытом первенстве Японии по кёкусинкай каратэ приняли участие бойцы клубов «Тайгер» (Хабаровск) и «Дракон» из Комсомольска-на-Амуре. Домой спортсмены вернулись с медалями и массой впечатлений, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Как и в прошлом году, победу в своей возрастной группе завоевал Денис Дыбский из «Тайгера». Отличились и два его одноклубника: Дмитрий Лисов стал серебряным призёром, а Константин Меркурьев — бронзовыми. Среди соискателей наград есть и представители клуба «Дракон»: Максим Годунов и Михаил Беляев завоевали бронзовые медали. Всего в открытом первенстве Японии приняли участие около 900 спортсменов из 17 стран мира.
— Мы постоянные гости на таких соревнованиях, — говорит руководителей нашей делегации, председатель клуба «Тайгер» Станислав Винокуров. — Для наших бойцов — это хорошая школа. Ведь у японцев всегда есть, чему поучиться.
Сегодня в Хабаровск прибыл президент-основатель Федерации кёкусинкай каратэ России Александр Танюшкин, который в течении трёх дней проведёт семинар с бойцами Дальневосточного региона. В завершении сборов мэтр по традиции устроит экзамены на кю и даны.
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