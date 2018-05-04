Приморские школьники представят регион на всероссийском турнире по робототехнике 

Лучших робототехников Приморского края определили в ДВФУ, сообщает PRIMPRESS. Здесь прошел региональный этап Всемирной робототехнической олимпиады — 2018.
На всероссийском турнире регион представят самые «продвинутые» школьники. Они поборются за путевки на мировые соревнования.
Из типовых конструкторов юные техники собирали роботов с функциями, применимыми в области пищевой промышленности и сельского хозяйства. В качестве судей выступили представители технологических компаний ДНС, Huawei, МТС и других.