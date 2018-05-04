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Приморские школьники представят регион на всероссийском турнире по робототехнике
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Приморские школьники представят регион на всероссийском турнире по робототехнике 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Лучших робототехников Приморского края определили в ДВФУ, сообщает PRIMPRESS. Здесь прошел региональный этап Всемирной робототехнической олимпиады — 2018.
На всероссийском турнире регион представят самые «продвинутые» школьники. Они поборются за путевки на мировые соревнования.
Из типовых конструкторов юные техники собирали роботов с функциями, применимыми в области пищевой промышленности и сельского хозяйства. В качестве судей выступили представители технологических компаний ДНС, Huawei, МТС и других.
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