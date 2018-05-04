Приморские школьники представят регион на всероссийском турнире по робототехнике

Лучших робототехников Приморского края определили в ДВФУ, сообщает PRIMPRESS. Здесь прошел региональный этап Всемирной робототехнической олимпиады — 2018.

На всероссийском турнире регион представят самые «продвинутые» школьники. Они поборются за путевки на мировые соревнования.