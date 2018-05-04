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В Петербурге во время матчей ЧМ-2018 введут запрет на продажу алкоголя
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В Петербурге во время матчей ЧМ-2018 введут запрет на продажу алкоголя 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комиссии Законодательного собрания по промышленности, экономике и предпринимательству, в Санкт-Петербурге на время проведения матчей чемпионата мира по футболу ограничат продажу алкоголя. Законопроект был внесен в городской ЗакС, рассмотрение запланировано на 7 мая. На первоочередном рассмотрении законопроекта настоял губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
На Конюшенной площади, где будет находиться фанзона болельщиков, а также на близлежащей территории на время проведения чемпионата мира будет введен запрет на продажу алкоголя. Зона будет очерчена Невским проспектом, набережной Мойки, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной, набережной Лебяжьей канавки и Садовой улицы. При этом ограничение не будет действовать в местах общего питания.
Также в дни матчей и за день до матчей будет действовать запрет на пиво и любую алкогольную продукцию в стеклянной таре.
Ранее в комитете Санкт-Петербурга по благоустройству сообщили, что бросающиеся в глаза при подъезде к городу на поезде из Москвы граффити будут закрашены. Недовольство ими, а также лежащим вдоль путей мусором, выразил лично глава комитета Владимир Рублевский. Ликвидировать будут граффити на стенках гаражей, путепроводах, железнодорожных постройках и ограждениях предприятий. Закрашивать их будут в корпоративный цвет РЖД — светло-серый.
Фото: архив ФедералПресс
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