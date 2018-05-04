В Петербурге во время матчей ЧМ-2018 введут запрет на продажу алкоголя

Как передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комиссии Законодательного собрания по промышленности, экономике и предпринимательству, в Санкт-Петербурге на время проведения матчей чемпионата мира по футболу ограничат продажу алкоголя. Законопроект был внесен в городской ЗакС, рассмотрение запланировано на 7 мая. На первоочередном рассмотрении законопроекта настоял губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко

На Конюшенной площади, где будет находиться фанзона болельщиков, а также на близлежащей территории на время проведения чемпионата мира будет введен запрет на продажу алкоголя. Зона будет очерчена Невским проспектом, набережной Мойки, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной, набережной Лебяжьей канавки и Садовой улицы. При этом ограничение не будет действовать в местах общего питания.

Также в дни матчей и за день до матчей будет действовать запрет на пиво и любую алкогольную продукцию в стеклянной таре.