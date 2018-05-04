Смотрите видео, как тройняшки не хотят отпускать папу на работу

Это видео одной семьи из Китая стало настоящим хитом в Сети и завоевало сердца не только соотечественников главных героев ролика, но и пользователей Интернета по всему миру.

Трогательный ролик, который вы сейчас увидите, сняла мама тройняшек, которые просто без ума от своего папы, и поделилась им со своими подписчиками. На видео мальчики идут за автомобилем, который медленно удаляется от них. Эти крохи просто не хотели отпускать любимого папу на работу и побежали за его машиной.

Отец увидел своих малышей в зеркале заднего вида и замедлил ход движения авто. В конце концов отцовское сердце не выдержало, он остановил машину и вышел, чтобы еще раз обнять своих любимых детей перед тем, как отправиться на работу.

Этот простой, но очень трогательный ролик полюбился огромному количеству пользователей в социальных сетях. Уверены, что он обязательно понравится и вам!