Совет директоров ФК «Локомотив» подведет итоги сезона в конце мая 

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Заседание совета директоров футбольного клуба «Локомотив», на котором состоится обсуждение итогов сезона, планируется провести в конце мая. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.
"Заседание совета директоров точно будет в конце мая. Обсудим итоги сезона и многие другие вопросы", — сказал Мещеряков.
По информации ТАСС, члены совета директоров подведут итоги сезона, а также обсудят заканчивающиеся контракты главного тренер команды Юрия Семина, ряда игроков и предстоящую трансферную кампанию.
После 28 туров чемпионата России «Локомотив» лидирует в турнирной таблице с 57 очками. 5 мая железнодорожники на своем поле сыграют против петербургского "Зенита". Если московская команда победит, она досрочно станет чемпионом России. 13 мая «Локомотив» на выезде проведет заключительную встречу первенства страны — против тульского «Арсенала».