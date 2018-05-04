Совет директоров ФК «Локомотив» подведет итоги сезона в конце мая

МОСКВА, 4 мая. / ТАСС /. Заседание совета директоров футбольного клуба «Локомотив» , на котором состоится обсуждение итогов сезона, планируется провести в конце мая. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.

"Заседание совета директоров точно будет в конце мая. Обсудим итоги сезона и многие другие вопросы", — сказал Мещеряков.

По информации ТАСС, члены совета директоров подведут итоги сезона, а также обсудят заканчивающиеся контракты главного тренер команды Юрия Семина , ряда игроков и предстоящую трансферную кампанию.