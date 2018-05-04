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Совет директоров ФК «Локомотив» подведет итоги сезона в конце мая
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Совет директоров ФК «Локомотив» подведет итоги сезона в конце мая 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Заседание совета директоров футбольного клуба «Локомотив», на котором состоится обсуждение итогов сезона, планируется провести в конце мая. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.
"Заседание совета директоров точно будет в конце мая. Обсудим итоги сезона и многие другие вопросы", — сказал Мещеряков.
По информации ТАСС, члены совета директоров подведут итоги сезона, а также обсудят заканчивающиеся контракты главного тренер команды Юрия Семина, ряда игроков и предстоящую трансферную кампанию.
После 28 туров чемпионата России «Локомотив» лидирует в турнирной таблице с 57 очками. 5 мая железнодорожники на своем поле сыграют против петербургского "Зенита". Если московская команда победит, она досрочно станет чемпионом России. 13 мая «Локомотив» на выезде проведет заключительную встречу первенства страны — против тульского «Арсенала».
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