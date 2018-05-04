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Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Новосибирск
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Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Новосибирск 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Кубок чемпионата мира по футболу 2018 года прибыл в Новосибирск 4 мая в рамках второго национального этапа тура трофея, сообщает ТАСС.
"Сегодня аэропорт Толмачево принял самолет, который доставил в Новосибирск Кубок чемпионата мира по футболу", — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Толмачево.
Следующими городами, которые примут трофей станут Екатеринбург, Самара, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москва.
Ранее кубок был доставлен во Владивосток в сопровождении чемпиона мира по футболу Жилберту Силвы, посла тура кубка Виктории Лопыревой и посла чемпионата мира Натальи Водяновой.
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