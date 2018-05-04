Усадьба Волконских приглашает на «Ночь в музее» 19 мая

19 мая в Усадьбе Волконских состоится ежегодная акция «Ночь в музее». В 21.00 гостей ждут на театрализованное представление «Эксперимент профессора Хиггинса», по мотивам пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион».

Эксперимент профессора заключается в том, что за шесть месяцев он собирался превратить цветочницу Элизу Дулиттл в даму высшего света и представить ее обществу как аристократку. Будет ли успешным эксперимент профессора? Насколько прилежной и способной ученицей окажется Элиза?

Зрители примут участие в уроках речи, танцев, хороших манер и умения одеваться. Гостей музея ждет уличное театрализованное шоу с вокальными, танцевальными и цирковыми номерами; игровая программа и интерактивная экскурсия по княжескому дому; а также летнее кафе с закусками и согревающими напитками, ретрофотостудия, и, в лучших английских традициях, катание на лошадях.

Полный билет — 350 р. Льготный билет (дети, школьники, студенты, инвалиды, пенсионеры) — 200 р.