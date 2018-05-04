Директор детской школы ЦСКА Деев: Мы растим патриотов

Армейские воспитанники стали первыми в общешкольном зачете открытого первенства Москвы, одержали победы на первенстве России, в «Кубке Газпром нефти» и ряде других соревнований регионального и федерального уровня. А еще в составе ЦСКА несколько выпускников армейской школы дошли до финала Кубка Гагарина. О системе обучения, сложностях, которые нужно преодолеть спортсменам и их родителям, а также о планах на будущее рассказал директор детской школы по хоккею ЦСКА Алексей Евгеньевич Деев

«ОЦЕНКА СЕЗОНУ — 95 ИЗ 100 БАЛЛОВ»

— Какие важнейшие события для детской школы по хоккею ЦСКА вы отметите в этом сезоне? — Наша школа наконец-то стала победителем открытого первенства Москвы в общем зачете. Юниорская команда заняла первое место в открытом чемпионате Москвы и отправилась на первенство России — ребята заняли там второе место, но для них это большой прогресс. Ведь костяк команды составляли игроки 2001 года рождения. Они были моложе, чем большинство их соперников. Кроме того, ребята участвовали в двух турнирах — помимо юниорского чемпионата, еще играли в открытом первенстве Москвы по своему году. Это стандартная практика для нашей спортшколы. Юниорка по ходу сезона еще укрепляется игроками, выступающими за «Красную Армию» в МХЛ. Наши выпускники в этом году стали единственной командой в стране, которая три раза подряд побеждала на первенстве России по своему возрасту. Ребята — молодцы, хотя им было нелегко. Во время подготовки к турниру семь игроков и тренер находились в сборной России до 17 лет, а 11 парней выступали в финале первенства России среди команд ЮХЛ. Но команда нашла в себе силы и завоевала третий титул подряд. 2004 год рождения занял первое место на II зимней Спартакиаде, которая проходит раз в четыре года. Воспитанники 2005 года заняли третье место в первенстве Москвы, но смогли победить на всероссийском турнире «Кубок Владислава Третьяка» и доказали — они все же лучшие в стране. А на днях наши ребята 2007 года рождения одержали победу на «Кубке Газпром нефти», вернули трофей ЦСКА. Победа получилась боевой и волевой. За две минуты до конца финального матча мы уступали две шайбы. Но ребята сумели не только сравнять счет, но и вырвали победу. В составе «Красной Армии» ряд наших выпускников одержал победу на Кубке мира среди молодежных команд. И в составе ЦСКА воспитанники школы завоевали серебряные медали чемпионата России. — Какую оценку вы поставите школе по 100-балльной шкале? — 95 Есть еще два титула, которые завоевать не удалось — 2002 и 2003 года рождения. Но общий результат, как и годом раньше, оцениваю как хороший.

«ЦСКА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРВЫМ»

— Как вы формируете тренерский состав школы? — Есть три критерия — профессионализм кандидата, человеческие качества и его желание быть первым. Других задач для тренеров не ставим. Мы всегда должны быть первыми, как бы тяжело ни было. В этом сезоне новые тренеры, которые взяли 2002 и 2003 год рождения, смогли улучшить результаты команд. Если раньше ребята по итогам сезона занимали четвертое-пятое места, то теперь стали вторыми. Прогресс виден, это очень радует. Мы делаем все возможное для того, чтобы наши тренеры росли в профессиональном плане. Многие из них проходят обучение в Высшей школе тренеров, где перенимают опыт действующих тренеров клубов МХЛ, ВХЛ и КХЛ, общаются с мэтрами тренерского цеха. Часто у нас проходят встречи с президентом ПХК ЦСКА Игорем Вячеславовичем Есмантовичем , который большое внимание уделяет детской школе и делает все возможное для того, чтобы она стала еще успешнее.

— Сколько детей занимается в школе? — 411 человек на начало апреля. Сейчас число изменилось на пару человек. Один мальчик на стадии зачисления в школу, а трое переходят в другой клуб.

«ГЛАВНОЕ — ДИСЦИПЛИНА»

— Что нужно от ребенка, который хочет попасть в школу ЦСКА? — Если говорить о первичном наборе пятилетних детей, то главное — дисциплина. Без этого юный игрок, каким бы талантом он ни обладал, у нас долго не продержится. Важны и физические данные ребенка. Он должен быть не обязательно сильным и мощным, а просто развитым. И нужно игровое мышление, предрасположенность к хоккею. Это мы понимаем по ряду тестов при наборе. Но даже после прохождения отбора нет гарантии, что ребенок у нас задержится. Ведь дети растут, развиваются по-разному. Все может поменяться даже за полгода.

— К чему должны быть готовы родители, которые привели ребенка в армейскую спортшколу? — Только к одному — к конкуренции, которая будет идти ежедневно на протяжении всех 12 лет, пока ребенок будет обучаться в нашей школе. Многие заблуждаются, ставя задачу — надо просто попасть в ЦСКА. Это ведь полдела. Нужно задержаться и выдержать конкуренцию. Особенно в старшем возрасте, когда подключается скаутская служба, и приезжают порой более талантливые ребята из других городов.

«МЫ ПОНИМАЕМ, УЧЕБА — ЭТО ВАЖНО»

— Как выглядит дневное расписание хоккеистов и их родителей? — Оно зависит от школьного расписания. У младших возрастов (5-6 лет) тренировочный процесс проходит чаще всего по утрам. Время начала занятий может меняться от семи до 11 утра. Мы хотим, чтобы после тренировок дети шли в садик и готовились к школе. Начиная с семилетнего возраста, группы сокращаются в два раза. Дети идут в школу, утром мы не можем им дать столько времени. Из двух групп формируется одна. На данном этапе отсеиваются порядка 35 человек. В этом возрасте тренировки начинаются где-то в 12-13 дня — после уроков.

— Занятия в хоккейной школе сильно влияют на результаты учебы в общеобразовательной школе? — Бывает, что наши воспитанники из-за тренировок пропускают занятия в обычных школах. Но мы в постоянном контакте с директорами и учителями. Приглашаем их на наши мероприятия. Они вносят большой вклад в воспитание юных армейцев. И идут навстречу, ставят последними уроками для наших ребят физкультуру или труд.

На Спартакиаде мы общались с тренерами из других регионов. У них игры также проходят по выходным, но на выезд они отправляются в пятницу, а возвращаются в понедельник. В итоге дети пропускают очень много занятий в школах. У нас же самый дальний выезд — в Ярославль, куда можно добраться за четыре часа на машине. Поэтому ребята пропускают занятия по минимуму — в основном из-за турниров. Но совмещать тренировки и учебу все равно сложно. Очень мало детей, кто в одно время и ведущий игрок команды, и учится на пятерки. Тогда на помощь приходят репетиторы. А мы делаем для старших возрастов свободный график в конце сезона. Понимаем, что им важно подготовиться к экзаменам.

«У КАЖДОГО СВОЙ ФРОНТ»

Алексей Марченко, Роман Любимов. — Что важнее — успехи воспитанников в детском хоккее или то, чего они добиваются на взрослом уровне? — Каждый должен отвечать за свой фронт работы. Я в ответе за детскую школу, контролирую развитие наших воспитанников до 17 лет. Дальше они идут в «Красную Армию», «Звезду» и ЦСКА. У каждой из этих команд свои руководители. Они работают с хоккеистами в системе клуба, делают все для их прогресса. Много работы в клубе ведется по воспитанию наших детей достойными гражданами и патриотами России. ЦСКА в лице президента Игоря Есмантовича стремится возвращать воспитанников из-за океана. В этом году в клуб приехали Михаил Григоренко

— Звезды ЦСКА участвуют в жизни школы? — Конечно. Они дают мастер-классы, приходят на тренировки ребят. Наши воспитанники могут пообщаться с ними, увидеть пример, на который нужно равняться. Поговорить с такими олимпийскими чемпионами, как Григоренко или Марченко — это дорогого стоит.

— А что ценнее — если команда выпускников одного года берет Кубок Харламова в МХЛ или Кубок Петрова в ВХЛ или если один выпускник завоевывает Кубок Гагарина, золото чемпионата мира или Олимпиады? — Мы всегда стараемся воспитать командных игроков. Поэтому для нас будет лучше первый вариант. Но если кто-то из выпускников достигнет названных вами высот, то мы тоже будем рады. Тем более на Олимпиаде в составе сборной золото завоевали несколько воспитанников армейского клуба.

«У НАС ЕСТЬ ВЕРТИКАЛЬ»

— Сейчас в ЦСКА выстроена клубная вертикаль — от детской школы до основной команды. Сколько времени потребовалось для ее создания? — «Звезда» (ВХЛ) создана три года назад — и стала завершающим элементом в системе. Благодаря неоценимой поддержке ПАО «НК „Роснефть“ у наших воспитанников появилась возможность пройти все ступени на пути к основной команде, необходимые для их роста. Другой вопрос — сколько времени нужно самим игрокам. Вот Кирилл Капризов в 20 лет — уже основной игрок ЦСКА и сборной России. А некоторые его сверстники до сих пор играют за „Красную Армию“ (МХЛ).

— Тренер армейской команды, которая одержала победу на федеральном уровне, достоин того, чтобы возглавить сборную России этого возраста? — В нынешнем сезоне в тренерском штабе юниорской сборной России до 18 лет работает Ринат Хасанов . В прошлом году он возглавлял ЦСКА 2000 года рождения. А в штаб сборной 2001 года рождения входит Александр Левицкий, чьи воспитанники становились чемпионами России три года подряд. К сожалению, они не возглавляют сборные, а работают помощниками. Хотя думаю, если тренер добивается такого результата на всероссийском уровне, то однозначно достоин возглавить сборную. В детском спорте тренер, который сделал свою команду чемпионом страны, лучше всего знает игроков этого года рождения и может собрать очень хорошую команду, руководствуясь исключительно спортивным принципом. В следующем сезоне будет формироваться сборная России 2004 года рождения. Мы будем рекомендовать на этот пост главного тренера Владимира Крамского. Он дважды приводил свою команду к званию чемпионов страны. „НЕ МЕШАЙТЕ РЕБЕНКУ“

— В процессе воспитания юных армейцев вы берете что-то новое или работает по старым шаблонам? — Вся модернизация идет в режиме онлайн, по ходу сезона. Мы ведем девять игровых возрастов. Общее количество групп, занимающихся у нас в школе — 14 Система подготовки едина для всех ребят. Она строится на недельных микроциклах, ведь соревнования проводятся по выходным. Да, существуют внешние обстоятельства, которые вмешиваются в тренировочный процесс. Бывает родительский фактор или ребята в команде не могут найти общий язык. Когда такое происходит, мы корректируем эти моменты.

— А какой совет вы дадите родителям? — Самое главное — не мешать. К сожалению, многие родители через детей пытаются реализовать свои амбиции. Они вкладывают в них много ресурсов и уже в раннем возрасте ждут отдачи. Поэтому просто не мешайте своему ребенку. Наоборот, всячески его подбадривайте, направляйте и давайте больше позитивных эмоций. Не надо кричать, заставлять и требовать. — Поэтому вы запрещаете родителям присутствовать на тренировках? — Да. Многие дети отвлекаются, начинают смотреть на родителей, слушать их. А на льду должен быть один авторитет — тренер. Единственная команда, в которой родители могут присутствовать на тренировках — 2006 год рождения. Но их с момента набора ведет один тренер. У него уже выстроены отношения с родителями. Дети полностью сосредоточены на процессе.

»СПАСИБО «РОСНЕФТИ ЗА ПОДДЕРЖКУ»

— Как у школы ЦСКА обстоят дела с материально-технической базой? — Оно практически идеальное. Ребята обеспечены всем необходимым. Так, каждому воспитаннику выдаются шлемы, перчатки, шорты, клюшки, свитера и гамаши — то есть половина экипировки. ЦСКА — одна из немногих школ, обучение в которой является абсолютно бесплатным. Все сборы и турниры оплачиваются клубом. Всего этого не было бы без поддержки спонсора — ПАО «НК „Роснефть“. Мы благодарны за внимание к нашей школе. За то, что наши воспитанники ни в чем не нуждаются, могут сконцентрироваться на тренировках.

— Ребенок окончил армейскую школу — и какая у него перспектива? — Подписание профессионального контракта с „Красной Армией“, движение в вертикали клуба. Если в выпуске много хороших игроков, и не все могут продолжить выступление в системе ЦСКА, у них есть шанс попробовать свои силы в других клубах. В прошлом году контракты подписали 14 игроков чемпионского 2000 года рождения. В этом, думаю, их будет не меньше.

— все ребята станут профессиональными хоккеистами. В чем видите плюсы спортивной подготовки? — Мы закладываем в детей такие качества, как лидерство, работа в команде и на результат. Я могу заручиться, каждый из наших воспитанников станет полноценным гражданином, морально устойчивым, трудолюбивым и нацеленным на результат в любой сфере.