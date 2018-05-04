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В Челябинске эвакуировали сотрудников областного Заксобрания
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В Челябинске эвакуировали сотрудников областного Заксобрания 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Центре Челябинска прошла эвакуация сотрудников и депутатов регионального Законодательного собрания. Информацию о выводе персонала подтвердил председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш.
Известно, что на данный момент в здании работают сотрудники МЧС. Не исключается вероятность, что эвакуация имеет учебный характер.
На прошлой неделе ГУ МЧС по региону дважды провело учения сотрудников правительства Челябинской области. Всех заставили покинуть здание утром, а к полудню к зданию подъехали пожарные машины и эвакуация повторилась.
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