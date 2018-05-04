В Челябинске эвакуировали сотрудников областного Заксобрания

В Центре Челябинска прошла эвакуация сотрудников и депутатов регионального Законодательного собрания. Информацию о выводе персонала подтвердил председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш

Известно, что на данный момент в здании работают сотрудники МЧС . Не исключается вероятность, что эвакуация имеет учебный характер.

На прошлой неделе ГУ МЧС по региону дважды провело учения сотрудников правительства Челябинской области. Всех заставили покинуть здание утром, а к полудню к зданию подъехали пожарные машины и эвакуация повторилась.