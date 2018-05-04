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Огурцов: «Сборная России напомнила мне наш „Нефтехимик“»
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Огурцов: «Сборная России напомнила мне наш „Нефтехимик“» 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник «Нефтехимика» Дмитрий Огурцов поделился впечатлениями от пребывания в расположении сборной России. Также хоккеист порассуждал о перспективах сборной России на ЧМ-2018 и положении дел в нижнекамской команде КХЛ.
«Получил бесценный опыт, съездил на этап Евротура, постарался зацепиться за путевку в Данию. Если в предыдущие разы вызывался в олимпийскую сборную, то теперь в национальную, так что в любом случае шаг вперед сделан. В раздевалке все игроки чувствовали себя раскованно, а тренерский штаб ничего не нагнетал, был спокоен. Было видно, что Илья Воробьев и его помощники не паникуют, знают, что делают. Ставилась задача играть в сбалансированный хоккей. Но не все получалось, соперники оказались высокого уровня.
Российская сборная полетела на турнир хорошо готовой, мотивированной, заряженной. Чем-то мне напомнила наш «Нефтехимик», который летом выиграл несколько предсезонных турниров, а потом отлично стартовал в КХЛ. Хотел бы пожелать нашим хоккеистам удачи в Дании, надеюсь, все у них получится.
Слышал, что в «Нефтехимик» пришли два финских нападающих, но ничего о них пока не знаю. Вообще стараюсь не забивать себе голову лишней информацией, надо уметь отдыхать от хоккея. Пока детального плана подготовки не знаю, ведь еще официально не определен календарь регулярного чемпионата КХЛ. Но могу сказать, что в прошлом сезоне молодежный лагерь «Нефтехимика» очень сильно помог: заложили фундамент, функционально чувствовали себя очень ровно на протяжении всего сезона. Поеду ли в молодежный лагерь в Нижнекамск нынешним летом? Здесь все зависит от Андрея Викторовича Назарова. Какую задачу он поставит — такую и выполним», — рассказал игрок.
Его слова приводит
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