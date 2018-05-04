Перед 9 мая омичи проплывут «Эстафету победы»

В необычном заплыве, где на дистанцию выйдут, в том числе, граждане Франции и Канады, будет 73 этапа — по числу лет, минувших со дня победы в Великой Отечественной войне.

Инициатором «Эстафеты победы», которая 6 мая в 12:00 стартует в бассейне «Альбатрос», стал мастер спорта СССР по плаванию — Дмитрий Ходько. Один из создателей Сибирского международного марафона (SIM) ныне проживает в Канаде, но намерен лично поучаствовать в эстафете. О том, как родилась идея заплыва, который вполне можно выводить на федеральный уровень, Дмитрий рассказал пресс-службе Минспорта

— В прошлом году я с сыном и внуком побывал в Москве на марше «Бессмертный полк». Меня поразило это событие и атмосфера единения, которая ощущалась между людьми. В голове стала крутиться идея — провести что-то необычное для пловцов. В 2018 году мы отмечаем 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Значит, можно устроить эстафету, где 73 пловца проплывут по 50 метров. Люди разных возрастов, разного уровня подготовки, и одна команда, одна дорожка. Плывет мальчик 10-12 лет, за ним дедушка-ветеран, затем участник с ограниченными возможностями… Мы назвали заплыв «Эстафета победы». Девиз — «Праздник единения и сопричастности с великим». В идеале нужно зафиксировать, что мы провели это в Омске и выходить на более высокий уровень.

Важно, что событие такого формата в будущем легко можно «масштабировать», проводя его не только в разных бассейнах, но и разных городах. Возможно «включение» опции соревновательной составляющей. Кроме того, год от года заплыв естественным образом обновляется, когда к числу участников плюсуется еще один человек.

Идею Дмитрия Ходько поддержал СибГУФК. Спортивный вуз и его кафедра теории и методики плавания выступают главными организаторами «Эстафеты победы». Сам автор заплыва — рекордсмен Европы среди ветеранов — тоже выйдет на воду, добавив событию международного звучания. Кроме «канадца» Дмитрия Ходько участие в заплыве должен принять еще один экс-омич, ныне гражданин Франции Игорь Захаров , который когда-то также участвовал в организации SIM.

— Великая Отечественная отозвалась и в истории нашей семьи, — продолжает Дмитрий Ходько. — Оба деда пошли на войну. Один погиб, второй был ранен. Вернувшись домой, прожил недолго. Лет семь назад моя дочь в Канаде ходила в русскую школу. Принесла письмо, написанное рукой деда. Он был в составе сибирской бригады, отправленной на защиту Москвы. Всех очень тронуло это простое письмо с фронта, где-то даже с грамматическими ошибками. Дед писал «Нам выдали валенки, всё нормально…». Там он и погиб.