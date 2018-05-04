Смуглянка, бронетехника и велопробег. Афиша в Новосибирске на 5-6 мая

IV Кубок мэра Новосибирска по бильярду

В субботу, 5 мая пройдет торжественное открытие IV Кубка мэра Новосибирска по бильярду.

Соревнования посвящены 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается более 100 участников и 500 зрителей.

Имя победителя станет известно вечером 7 мая.

Время: 5 мая, 11.30 Адрес: бильярдный клуб «У Полковника», ул. Добролюбова, 16 Флешмоб по массовому исполнению «Смуглянки» и «Катюши»

Флешмоб организовывается в нашем городе второй раз. Аналогичное мероприятие состоялось год назад, 7 мая 2017 года. В нем приняли участие более 30 волонтеров. В этом году предлагается сделать мероприятие более ярким и запоминающимся.

Приглашаются инициативные группы, детские и молодежные вокальные коллективы принять участие во флешмобе «День Победы», посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Во время флешмоба участники хором исполнят песни «Смуглянка» и «Катюша».

Сбор участников: 5 мая в 13.40 возле главного входа в здание вокзала «Новосибирск-Главный», ул. Дмитрия Шамшурина, дом 43.

Масштабная военно-историческая реконструкция «Берлинский прорыв»

В Первомайском районе в ПКиО «Первомайский» пройдет мероприятие, посвященное 73-й годовщине Победы— реконструкция одной из последних стратегических операций советских войск на европейском театре военных действий, в ходе которой Красная Армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

Напомним, с предложением о проведении реконструкции исторических событий выступили горожане во время сбора идей для общегородского конкурса «125 идей для Новосибирска».

Реконструкция боевой операции пройдет с использованием тяжелой техники: советского бронеавтомобиля БА-20, мотоцикла М-72, автомобиля-вездехода ГАЗ-67, противотанковой пушки К-53, автомобиля «Катюша». В боевых действиях примут участие 25 реконструкторов из военно-исторических клубов Томска, Бердска, Новосибирска, р. п. Колывань.

На территории парка будет развернута военно-полевая кухня.

Для зрителей вход на мероприятие свободный.

Время: 5 мая, 16.00 Адрес: ПКиО «Первомайский», ул. Маяковского, 5а Чемпионат города Новосибирска по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященный Дню Победы

Участие примут спортсмены старше 18 лет, имеющие спортивный разряд не ниже КМС по видам спорта, спортивные дисциплины которых предусматривают удары и/или броски соперника.

Соревнования проводятся по олимпийской системе: спортсмен, проигравший поединок, выбывает из дальнейшего участия. Поединки состоятся в восьми весовых категориях: до 56,7 кг, 61,2 кг, 65,8 кг, 70,3 кг, 77,1 кг, 84 кг, 93 кг и свыше 93 кг.

Спортсмену, занявшему первое место на турнире, присваивается звание победителя, он награждается кубком, медалью, дипломом первой степени и ценным призом.

Спортсмены, занявшие второе и третье места, получат соответствующие медали и дипломы и ценные призы.

Программа:

5 мая 09.00 — 10.00 — взвешивание участников;

12.00 — начало соревнований: предварительные поединки;

14.00 — торжественное открытие соревнований;

6 мая 12.40 — полуфинальные поединки;

15.30 — финальные поединки, церемония награждения.

Адрес: спортивный комплекс «Энергия», ул. Часовая, 2 Соревнования по художественной гимнастике

С 5 по 8 мая 2018 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоятся вторые межрегиональные соревнования по художественной гимнастике «Сибирская матрешка».

В мероприятии будут участвовать более 50 команд из 20 городов России и Ближнего зарубежья. Более 600 участников!

Вход свободный.

Адрес: МВК Экспоцентр ул. Станционная 104 Майский велопробег «Привет, велосипед!»

На старте будет работать информационная площадка «Привет, велосипед!», на который вы получите фирменные наклейки майского велопробега и познакомитесь подробнее с велосипедными проектами Новосибирска. ​А также в 12:00 на площадке перед ГПНТБ начнутся активности: концерт рок-групп, конкурсы и розыгрыш, работа партнерских точек, интерактивный тест на знание правил дорожного движения. Старт колонны — 5 мая в 15:00 от ГПНТБ, финиш в 17:00 в парке «Городское начало».

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Фильм «Собибор»

История сопротивления человеческого духа бездушной машине уничтожения. В октябре 1943 года заключённые лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание — единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти.

Страна: Россия

Жанр: военный, драма

Где посмотреть: развлекательный центр «Кино Сити», Победа, Горизонт, Кронверк Синема, Синема Парк, Формула Кино Аура.

Фильм «Мстители: Война бесконечности»

Пока Мстители и их союзники продолжают защищать мир от различных опасностей, с которыми не смог бы справиться один супергерой, новая угроза возникает из космоса: Танос. Межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть Камней Бесконечности — артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Всё, с чем Мстители сталкивались ранее, вело к этому моменту — судьба Земли никогда ещё не была столь неопределённой.

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключения

Где посмотреть: развлекательный центр «Кино Сити», Победа, Горизонт, Кронверк Синема, Синема Парк, Формула Кино Аура.