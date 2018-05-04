Чья это улица: Марченко, Рождественский, Сурков

В Челябинске много «именных» улиц, но не все горожане знают, в честь кого они названы. «АиФ-Челябинск» начинает серию публикаций о людях, чьи фамилии мы ежедневно видим на карте города. В преддверии Дня Победы начнём рассказ о героях войны.

Улица Марченко

Александр Порфирьевич Марченко (1913–1944) — уроженец Украины, трудился железнодорожным инженером на Магнитогорском металлургическом комбинате . На фронт попал в 1943 году в составе 63-й Челябинской танковой бригады, в своём экипаже был радистом. Его Т-34, у которого даже было собственное название «Гвардия», одним из первых ворвался на улицы оккупированного Львова в июле 1944 года. В городе шли ожесточённые бои, и экипажу «Гвардии» приказали прорваться в центр, чтобы установить на здании ратуши красный флаг и поднять дух бойцов. Считается, что именно Александр Марченко был тем самым человеком, которому удалось закрепить знамя. Во время этой операции танкист был смертельно ранен, а его боевые товарищи после этого ещё несколько дней кружили по городу, уничтожая вражескую технику, пока танк не подбили.

Улица имени Марченко есть не только в Челябинске, но и в Магнитогорске. Во Львове на Холме Славы в память о погибших танкистах установлент памятник «Воин со знаменем», прообразом которого, как считается, стал Александр Марченко.

Улица Рождественского

Константин Иванович Рождественский (1911 — 1944) окончил педагогический техникум и до войны был сельским учителем в Курганской области. Работал на Кировском танковом заводе токарем, ушёл на фронт вместе с 63-й Челябинской танковой бригадой в 1943 году в качестве санинструктора. Во время взятия Львова в июле 1944 года именно он попытался вынести с поля боя раненого Александра Марченко, но также был ранен и погиб в тот же день. Похоронили Константина Рождественского в братской могиле танкистов во Львове.

В 1967 году улице в Челябинске, на которой жила семья Константина Рождественского, присвоили его имя.

Улица Суркова

Фёдор Павлович Сурков (1913 — 1971) родился в Мордовии. Ещё до начала Великой Отечественной войны успел послужить механиком-водителем танка, участвовал в войне с Финляндией. Вместе с 63-й Челябинской танковой бригадой прошёл Курскую дугу и участвовал в освобождении Украины. Он был водителем того самого танка «Гвардия», в экипаж которого входил и Александр Марченко. Когда над ратушей Львова заплескался красный флаг, а сотоварищ Суркова получил смертельное ранение, танк уже был отрезан от основных сил. Фёдор ещё трое суток водил грозную машину по городу, уничтожая вражескую технику. Даже когда танк подбили, Сурков продолжал сам вести огонь. Тяжело раненый, он сумел выбраться из машины, и его подобрали местные жители. Его ждало звание Героя Советского Союза. Восстановив силы в госпитале, Сурков вернулся на фронт и участвовал в освобождении Польши. Ему довелось стать участником парада Победы на Красной площади в июне 1945 года.

После увольнения в запас Фёдор Сурков жил во Львове, там же и похоронен. В городе, за который он бился, в его честь назвали улицу, однако в 1990-е годы она была переименована. А в Челябинске улица Суркова осталась.