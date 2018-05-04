Александр Тихонов: В отличие от Ростовцева, я уже всем все доказал 

«Майгуров и Васильев объявили, что объединяют усилия в борьбе за то, чтобы возглавить СБР в грядущем олимпийском цикле. Не буду пока говорить, что я думаю о перспективах этого тандема, придёт еще время. Зато Павел Ростовцев поспешил поделиться мнением, упомянув при этом и обо мне.
При ином раскладе не стал бы обращать внимание на глупости Ростовцева — он их много говорит. Но в данном случае считаю необходимым внести ясность. В команде кандидата в президенты СБР Владимира Драчева очень много сильных и деятельных людей из мира биатлона, доказавших свою успешность и на спортивных аренах, и на руководящей работе. Это и Сергей Чепиков, и Анатолий Алябьев, и Сергей Тарасов, и Алексей Нуждов, и Сергей Колесников, и Андрей Левунин…
Я ещё не всех назвал! Что касается лично меня, то Павел Александрович совершенно напрасно приписывает меня к числу „серых кардиналов“ штаба Владимира Драчёва. Я всеми силами готов помогать Володе и поддерживать его, но замечу — даже в правление СБР я не выдвигался ни от одной из территорий, хотя предложений у меня было в избытке.
Я отчётливо осознаю — мне уже больше 70 лет. Но, в отличие от Дмитрия Алексашина, который и на пороге собственного 70-летия рвётся в президенты СБР, я еще не выжил из ума. В отличие же от Ростовцева, я уже всем всё доказал — и как спортсмен, и как руководитель.
Володе Драчёву я готов помогать и советом, и делом, но рваться на первые должности — увольте. А вот Павел Ростовцев работу в команде Драчёва едва ли найдёт — Володе не нужны „сбитые лётчики“, не способные проявить себя даже в собственном регионе.
Возможно, для Ростовцева это будет новостью — федерация биатлона Красноярского края тоже поддерживает Драчёва и будет за него голосовать. Это потому что в Красноярске есть, помимо Павла, грамотные биатлонные руководители», — написал Тихонов в блоге на своём официальном сайте.