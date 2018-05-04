Эпатажного пермского активиста Алексея Бессонова могут исключить из КПРФ

Активист направлял открытые письма, предложения и жалобы с предложениями перемен в уставе партии. «При всем моем личном уважении к Геннадию Зюганову , он завел партию и левое движение в России в идеологический тупик», — уверен Бессонов . «Я предлагал рассмотреть на съезде партии предложение об ограничении на число сроков пребывания на высших выборных партийных постах — не более двух сроков. Также я просил съезд КПРФ разрешить внутри партии создание фракций или групп», — пояснил он.

После этого активиста предупредили о недопустимости таких действий: «Мне говорили в партии, что, возможно, если я не изменю позиции, будет поставлен вопрос об исключении из КПРФ. Звонили из ЦК партии, говорили, что недопустимо критиковать Геннадия Андреевича. Однако в уставе прописано право на особое мнение, учет мнения меньшинства и право на критику любого члена партии».

«Считаю, что КПРФ должна в изменившейся ситуации либо встать на жесткие классовые позиции, либо объявить себя социал-демократической партией. Нужно объединяться со всеми здоровыми левыми и патриотическими силами, такими как РКРП. Страну может спасти только нормальная жесткая классовая борьба», — заявил активист.

Также Бессонов пытался избраться делегатом на отчетно-выборную конференцию КПРФ в Прикамье. «За меня проголосовали, однако в список кандидатов для тайного голосования по выборам делегатов на конференцию не внесли. Я направил жалобу в ЦКРК КПРФ. На конференции, я естественно, намерен поставить вопрос о кризисе в КПРФ», — рассказал Бессонов.

Отчетно-выборная конференция прикамского отделения компартии должна пройти в конце мая. Один из вопросов конференции — избрание первого секретаря. С ноября и.о. первого секретаря крайкома КПРФ является Ксения Айтакова.