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Девушка с «серебром»
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Девушка с «серебром» 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото пресс-службы администрации Владимирской области
Владимирская спортсменка завоевала «серебро» на чемпионате Европы по грепплинг-ги. Триумф Дарьи Николаевой пришёлся на 28 апреля. Она сражалась в весовой категории свыше 71 кг на чемпионате Европы, который проходил в Каспийске. В финальном поединке Дарья боролась за золотые медали, но не смогла одолеть соперницу и стала второй.
Грепплинг — вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов. Это единоборство создано на основе самбо, дзюдо, вольной борьбы и джиу-джитсу. Одной из разновидностей грепплинга (борьба в облегающей футболке и шортах) является грепплинг-ги (борьба в кимоно).
Отметим, что 27 апреля наша спортсменка Дарья Николаева стала победительницей в соревнованиях по грепплингу в своей весовой категории, выиграв при этом три схватки из трех.
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