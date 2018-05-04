Девушка с «серебром»

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

Владимирская спортсменка завоевала «серебро» на чемпионате Европы по грепплинг-ги. Триумф Дарьи Николаевой пришёлся на 28 апреля. Она сражалась в весовой категории свыше 71 кг на чемпионате Европы, который проходил в Каспийске. В финальном поединке Дарья боролась за золотые медали, но не смогла одолеть соперницу и стала второй.

Грепплинг — вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов. Это единоборство создано на основе самбо, дзюдо, вольной борьбы и джиу-джитсу. Одной из разновидностей грепплинга (борьба в облегающей футболке и шортах) является грепплинг-ги (борьба в кимоно).

Отметим, что 27 апреля наша спортсменка Дарья Николаева стала победительницей в соревнованиях по грепплингу в своей весовой категории, выиграв при этом три схватки из трех.