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Онлайн-праймериз «медведи» проведут для избранных
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Онлайн-праймериз «медведи» проведут для избранных 

Уралинформбюро 1 час назад
Принять участие в праймериз "Единой России" в Интернете смогут потенциальные депутаты и избиратели, зарегистрированные в партийной информационной системе «Вся Россия». Следовательно, их число будет ограничено. Об этом «Уралинформбюро» сообщил пресс-секретарь региональной ячейки партии Максим Бестфатер.
"База формировалась в преддверии выборов президента РФ. В нее заносились сторонники Владимира Путина. По области было зарегистрировано свыше 300 тысяч человек. Соответственно, принять участие в электронном голосовании смогут те, чьи данные уже занесены в базу", — пояснил Бестфатер.
О запуске электронного предварительного голосования, которое пройдет с 28 мая по 1 июня, ранее сообщил первый заместитель руководителя ЦИК партии Максим Жаворонков. По его словам, ключевой задачей является прозрачность процедуры — «чтобы не было никакой возможности для повторного голосования или голосования не по прописке».
Праймериз «Единой России» на избирательных участках состоятся 3 июня. Претенденты, набравшие наибольшее количество голосов, будут выдвинуты партией на выборы. В Екатеринбурге «медведи» сформируют команду из 75 потенциальных депутатов. В Качканаре и Верхней Пышме, где также пройдут выборы в гордуму, ЕР планирует выставить по 40 человек.
ранее по теме: Участники праймериз ЕР в Качканаре не рвутся на «трудные участки» «Единая Россия» проведет праймериз для ленивых екатеринбуржцев
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