Онлайн-праймериз «медведи» проведут для избранных

Принять участие в праймериз "Единой России" в Интернете смогут потенциальные депутаты и избиратели, зарегистрированные в партийной информационной системе «Вся Россия». Следовательно, их число будет ограничено. Об этом «Уралинформбюро» сообщил пресс-секретарь региональной ячейки партии Максим Бестфатер.

"База формировалась в преддверии выборов президента РФ. В нее заносились сторонники Владимира Путина . По области было зарегистрировано свыше 300 тысяч человек. Соответственно, принять участие в электронном голосовании смогут те, чьи данные уже занесены в базу", — пояснил Бестфатер.

О запуске электронного предварительного голосования, которое пройдет с 28 мая по 1 июня, ранее сообщил первый заместитель руководителя ЦИК партии Максим Жаворонков . По его словам, ключевой задачей является прозрачность процедуры — «чтобы не было никакой возможности для повторного голосования или голосования не по прописке».

Праймериз «Единой России» на избирательных участках состоятся 3 июня. Претенденты, набравшие наибольшее количество голосов, будут выдвинуты партией на выборы. В Екатеринбурге «медведи» сформируют команду из 75 потенциальных депутатов. В Качканаре и Верхней Пышме, где также пройдут выборы в гордуму, ЕР планирует выставить по 40 человек.

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