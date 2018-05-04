Велоспорт. 4 мая в Израиле стартует 101-я веломногодневка «Джиро д’Италия»

В Израиле начинается гонка «Джиро д’Италия». Главный её фаворит был уличён в нарушении антидопинговых правил, но всё равно вышел на старт.

С 4 по 27 мая на дорогах Израиля и Италии в 101-й раз в истории пройдёт известнейшая шоссейная веломногодневка «Джиро д’Италия». Гонщики впервые с 1909 года окажутся в Азии — в Иерусалиме, традиционно сразятся друг с другом у «Врат ада», а победителя определят на подъезде к Риму. Публику перед стартом смущает только одно: главный фаворит гонки четыре месяца назад был уличён в нарушении антидопинговых правил и до сих пор не был наказан.

Этапы в память о спасителе

Старт за рубежом для «Джиро» не является чем-то особенным. Впервые организаторы решили разнообразить дистанцию в 1965 году — гонка тогда началась в Сан-Марино. А с 1996 года первые этапы за границей и вовсе практикуются почти регулярно раз в два года. За последние 18 лет гонщики «Джиро» трижды побывали в Нидерландах и по разу в Бельгии, Франции, Греции, Дании и даже Северной Ирландии. В 2018 году было решено попробовать что-то новое и интересное, и выбор пал на Израиль. Таким образом, «Джиро» впервые за свою более чем вековую историю отправится в Азию, а спортсмены побывают в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и Эйлате.

Израильские этапы «Джиро» будут посвящены выдающемуся итальянскому велогонщику Джино Бартали. Он трижды выигрывал эту веломногодневку, причём сделал это с рекордной разницей в 10 лет между двумя победами — в 1936, 1937 и 1946 годах. Однако в Израиле его любят не за первые места в гонках, а за то, что Джино, будучи набожным католиком, входил в сеть по спасению евреев. Бартали прятал в руле и седле своего спортивного велосипеда документы, которые позволяли евреям покидать оккупированные территории. Во время досмотров он просил не разбирать его велосипед, якобы настроенный особым образом для достижения лучших результатов. К выдающемуся гонщику прислушивались, и он ни разу не попался.

Битва у «Врат ада»

Три дня в Израиле для велогонщиков будут скорее разминочными. Настоящая борьба за титул на «Корса Роза» начнётся непосредственно на «сапоге» Апеннинского полуострова. Конфигурация трассы в 2018 году будет несколько отличаться от того, что все привыкли видеть на «Джиро»: ключевые горные этапы будут распределены по трёхнедельной дистанции почти равномерно. При этом целый ряд из них будет возвращён в маршрут после нескольких лет отсутствия. О знаменитом подъёме Гран Сассо на дистанции «Джиро» помнят только болельщики с большим стажем, поскольку на дистанции он в последний раз был в 1999 году. В этот раз этап стоит девятым, и подъём на Этну вполне может стать первой серьёзной разборкой фаворитов. Впрочем, он не идёт ни в какое сравнение с восхождением на Дзонколан — 10,5 км при среднем градиенте 11,6%. Недаром прямо перед ним гонщики видят надпись «Врата в ад». Однако даже после окончания 14-го этапа у отстающих ещё могут быть шансы догнать конкурентов. Драматичную развязку все в любом случае увидят на 19-м и 20-м этапах. Крутые подъёмы Колле делле Финестре и Червиния расставят всё точки над i на фоне усталости от почти трёхнедельного марафона.

А общая статистика по дистанции «Джиро» в 2018 году такова: спортсменам предстоит преодолеть 21 этап общей протяжённостью 3546,2 км. Гонщиков ждут две индивидуальные гонки с раздельным стартом, семь спринтерских этапов, а также по шесть этапов в среднегорье и с рельефом высокой сложности. Средняя дистанция этапа — 168,9 км.

Фаворит на допинге?

Самая скандальная особенность «Джиро» в 2018 году состоит в том, что главный фаворит гонки британец Крис Фрум обвинён в нарушении антидопинговых правил и ждёт ключевого решения: Спортивный арбитражный суд пока не определился, нужно ли дисквалифицировать гонщика или миловать его. Дело в том, что Крис, страдающий от астмы, применял ингалятор с сальбутамолом, который не является запрещённым и требующим терапевтического исключения. Однако проба Фрума, сданная во время «Вуэльты» показала превышение допустимой нормы. За четыре месяца внятного решения вынесено не было, так что гонщик всё ещё ждёт своей участи.

Впрочем, оргкомитет «Джиро» уже объявил, что результат Фрума не будет аннулирован, даже если сам спортсмен будет наказан за нарушения, допущенные в 2017 году. «Если Фрум выиграет и позже будет дисквалифицирован, то отстранение будет считаться со дня объявления санкций, а не раньше. Иначе как можно допускать гонщика на соревнования, а потом говорить, что он не должен был стартовать? Это было бы неправильно в отношении болельщиков, гонщика, организаторов. Такие вещи больше не должны случаться», — высказался директор гонки Мауро Веньи. Конечно, организаторов понять можно: пересмотр результатов или отсутствие мирового лидера не в их интересах. Но в пелотоне на Фрума часто бросают косые взгляды.