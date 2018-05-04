Сураев предположил, что на месте второго пилота разбившегося Су-30СМ был не лётчик

«Причиной может быть то, что стоит блокировка. Последовательность катапультирования — сначала выходит задний, потом передний. Сначала ручки зажимаются, потом тянутся вверх. Если просто эту гашетку зажать, то передний, что бы он ни делал, не сможет катапультироваться. Может быть, задний пилот зажал эти гашетки и не стал тянуть на себя».

Сураев отметил, что даже в условиях дефицита времени для принятия решения, действия пилота «отработаны до автоматизма».

«Как вариант, может случиться такая история — да, там был непрофессионал или профессионал в прошлом, при больших погонах человек, который давно тренировался. Если он зажал эти гашетки на ручках сзади, то шансов катапультироваться переднему пилоту — ноль. Посадили неопытного пилота, и он ожидает, что передний пилот сейчас справится, но на всякий случай зажал гашетки — может быть такой вариант. И потом, может быть, духу не хватило, чтобы дёрнуть эти ручки. Поймите, это всегда сложно, это очень опасно — покидать самолёт. Все идут с большой неохотой на катапультирование».

Вместе с тем, эксперт подчеркнул, что «любой лётчик с неохотой покидает самолёт. Любой пилот хочет спасти самолёт».

Ранее СМИ сообщали, что пилоты «до последних минут» пытались спасти истребитель. Пилоты пять раз пробовали выровнять падающий самолет, причём дважды это у них почти получилось.

По данным «Коммерсанта», проблемы у самолёта появились практически сразу после взлёта.

Когда борт поднялся примерно на 200 метров, вместо дальнейшего набора высоты он начал «неожиданно клевать носовой частью», отмечает издание. В этот момент, по словам источника, по непонятной причине произошло резкое падение тяги в одном из двигателей.

Ранее Минобороны сообщало, что причиной крушения истребителя могло стать попадание птицы в двигатель. При этом в ведомстве подчеркнули, что самолёт никто не обстреливал.

Су-30СМ разбился накануне утром после взлёта с аэродрома Хмеймим. Оба пилота, по докладу с места, погибли. Это четвёртый летательный аппарат, который ВКС России потеряли с начала года в Сирии.