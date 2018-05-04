Спасение бобра у плотины под Саратовом попало на видео

Сотрудники Саратовской ГЭС (филиал «Русгидро» в городе Балаково) 3 мая спасли бобра, который забрел на автодорогу через плотину гидроэлектростанции. Ролик опубликован на YouTube.

Сообщается, что животное несколько часов сидело около проезжей части и боялось выйти. Зверька заметили энергетики и начали спасательную операцию. Испуганный и уставший бобр уткнулся носом в угол между опорой и ограждением и сопротивления почти не оказывал. Работники завернули его в брезентовое полотно и отнесли к водоему. Там его отпустили, и он скрылся в воде.

Как бобр оказался на дороге — неизвестно. Вероятно, во время маневрирования затворами он спрыгнул в щитовое отделение и пробрался через забор на дорогу, говорится на странице в Facebook Саратовской ГЭС.

Спасенный зверек внесен в Красную книге. Этот вид едва не уничтожили пару лет назад из-за его ценного и красивого меха, а также из-за «бобровой струи» — это особое вещество, применяемое в парфюмерии.

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