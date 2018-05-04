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Чеченские бойцы перебросились котом
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Чеченские бойцы перебросились котом 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: Lenta.ru
В сети появилось видео, на котором запечатлено, как двое бойцов грозненского клуба «Беркут», в том числе боец смешанных единоборств и чемпион России по самбо Альберт Дураев, перебрасывают друг другу живого кота. Ролик опубликовал на своей странице в Instagram сам Дураев.
«Обычный день в Автурах) Кот игрушечный», — прокомментировал размещенное видео спортсмен.
На кадрах видно, как мужчины, смеясь, бросают друг другу животное. При этом один раз его чуть не роняют на землю. Кот переворачивается в воздухе и мяукает.
Часть пользователей соцсети не оценила юмор бойцов и призвала в комментариях не мучить животное. «Их тоже в детстве так подкидывали, по ходу. Правда, не всегда ловили, видимо», — отметил один из юзеров.
В апреле сообщалось, что футболистов венесуэльского клуба «Сулия» Дэвида Баррето и Эдуина Куэро выгнали из команды после того, как они опубликовали видео с издевательствами над котом.
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