«Конечно, кто же еще? Заболотный — такую фамилию пару раз слышал, пока он не оказался в »Зените». Форвард — ни о чем. Ногами играть не может. Ростом высокий, но и «на втором этаже» не тянет, не может своими данными толково распорядится. У него не совсем плохо получается выступать после игры, но не за этим же его брали в команду. Лучше бы играл так, как говорит. Место Заболотного — в «Тосно». А как он оказался в «Зените», до сих пор не пойму. Кто забьёт? Может быть, паренек, который на следующий день пойдёт в школу экзамены сдавать. Скроботов», — цитирует Желудкова «Спорт уик-энд».