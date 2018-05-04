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Питер, который пришел по объявлению. Все, что мы знаем о новом члене команды Дэдпула
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Питер, который пришел по объявлению. Все, что мы знаем о новом члене команды Дэдпула 

Ivi.ru 44 минуты назад
Фото: Ivi.ru
В последнем трейлере фильма «Дэдпул 2» нам показали, как болтливый наемник набирает свою новую «супер-залупер» команду «Сила Икс». На последних секундах ролика к команде присоединился Питер — обычный мужчина, который пришел «по объявлению» и был сразу принят, а уже через несколько секунд мы увидели, как он летит с парашютом.
Практически сразу в твиттере нашелся его аккаунт, которой он ведет с восторженностью неофита, только что попавшего в интернет. Наивность и открытость мужчины подкупают, на сегодня у Питера уже почти девяносто тысяч подписчиков.
Редакция изучила все 177 его твиттов и собрала информацию, чтобы вы могли ближе познакомится с новым члене команды Дэдпула.
Питеру 43 или 44 года (его аккаунт называется @PeterW_1974) и он женат на женщине по имени Сьюзан;
он разводит пчел, любит природу, фракталы, пиццу и сериалы «Друзья» и «Фрейзер»;
завел твиттер и вступил в команду потому, что его жена говорила ему «выйди из зоны комфорта!», а еще потому, что он «честный парень, который хочет работу по контракту»;
однажды он попытался сделать из LEGO статую Рокки Бальбоа, но не смог даже начать и забил;
Питер категорически против наркотиков и никогда их не употреблял;
залипает на роликах про подводную лаву (погуглите underwater lava);
путает Райана Рейнольдса и Райана Гослинга.
Все самое «вкусное» происходит в переписке под твиттами. Например, Питер месяц обсуждал со своими читателями отфотошопленного крылатого тигра.. @NatGeo You guys see this? No way it’s real. #photoshop pic.twitter.com/33sPaAF1Dj
— Peter W. (@PeterW_1974) 5 апреля 2018 г.
Или почитайте короткую переписку вот здесь. Она украсит ваш день.
Check out this Samurai! I just found it on the web. pic.twitter.com/tzRjX6R8ty
— Peter W. (@PeterW_1974) 5 апреля 2018 г.
С мимимилым Питером, которого играет Роб Делани, мы увидимся уже 17 мая.
Spent the afternoon practicing our X-Forcing. These guys are really good. REALLY good. Need to work on my cardio. pic.twitter.com/Huj4nfwOUD
— Peter W. (@PeterW_1974) 19 апреля 2018 г.
Провел день тренируясь с «Силой Икс». Они хороши, действительно хороши! Мне надо поработать над кардио.
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