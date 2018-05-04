Адриано и Ещенко зажгли на сцене конкурса «Мисс „Спартак“ 2018». Фоторепортаж 

3 мая в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоялся финал конкурса, в котором финалистки сразились за главные призы. Конкурс «Мисс »Спартак» выиграла Элина Филатова, а «Мисс Улыбка R. O. C. S.» — Мария Андреева. Организаторами конкурсов являются футбольный клуб «Спартак» и объединение болельщиков «Фратрия». Футболисты московского «Спартака» бразильский нападающий Луис Адриано и защитник Андрей Ещенко спели и станцевали на сцене конкурса «Мисс „Спартак“—2018».
Фоторепортаж с конкурса «Мисс „Спартак“—2018» подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Голубовичем.