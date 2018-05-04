Кулуары реалити-шоу «Песни»: как живут, где творят и готовятся к концертам участники проекта

И, стоит отметить, им есть за что побороться. Того, кто одержит победу в финале, ждет не только звание лучшего из лучших, но и возможность заключить контракт с музыкальным лейблом Black Star либо MALFA, а также получить главный и внушительный приз в размере пяти миллионов рублей!

WMJ.ru побывал в самом эпицентре событий, а именно в роскошных апартаментах в «Москва-Сити», где участники живут и занимаются творчеством под постоянным прицелом камер, и теперь спешит показать всю кухню реалити тебе! Так что скорее листай нашу фотогалерею, а также смотри видео, в котором ребята под чутким руководством телеведущей Екатерины Варнавы отвечают на каверзные вопросы главного редактора WMJ.ru Анны Кругловой . Жми на Play!

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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru, пресс-служба

Видео:пресс-служба