Дептранс: У Мосгортранса достаточно ресурсов для перевозки болельщиков и гостей ЧМ-2018

У Мосгортранса достаточно транспортных средств для перевозки болельщиков и гостей ЧМ-2018, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

«Автобусов, прошедших аккредитацию у городского перевозчика Мосгортранс достаточно, с запасом, для перевозки: гостей, болельщиков (ЧМ-2018 — прим. Агентства «Москва» ) и других желающих посетить наш любимый город», — говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу 2018 г. состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Мундиаль пройдет на 12 стадионах в 11 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.