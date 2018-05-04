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Дептранс: У Мосгортранса достаточно ресурсов для перевозки болельщиков и гостей ЧМ-2018
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Дептранс: У Мосгортранса достаточно ресурсов для перевозки болельщиков и гостей ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 20 минут назад
У Мосгортранса достаточно транспортных средств для перевозки болельщиков и гостей ЧМ-2018, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Автобусов, прошедших аккредитацию у городского перевозчика Мосгортранс достаточно, с запасом, для перевозки: гостей, болельщиков (ЧМ-2018 — прим. Агентства «Москва») и других желающих посетить наш любимый город», — говорится в сообщении.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Мундиаль пройдет на 12 стадионах в 11 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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