«Дело Скрипаля» повлияет на сотрудничество по антитеррору при подготовке к ЧМ

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Олег Сыромолотов заявил о том, что ситуация с «делом Скрипаля» отразится на сотрудничестве России и Британии по антитеррору при подготовке к чемпионату мира по футболу. Слова функционера приводит "РИА Новости"

"Конечно, повлияет. Великобритания прервала с нами отношения, не пустила оперативную группу правоохранительных органов на Олимпиаду в Лондоне, а потом попросились к нам на Олимпиаду в Сочи.

Сейчас такая же будет ситуация, естественно, они будут проситься сюда, думаю, что вопрос уже решен", — заявил Сыромолотов.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) лишила пятерых российских ходоков, которые прибыли в Китай на командный чемпионат мира, права на участие.