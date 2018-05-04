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«Дело Скрипаля» повлияет на сотрудничество по антитеррору при подготовке к ЧМ
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«Дело Скрипаля» повлияет на сотрудничество по антитеррору при подготовке к ЧМ 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Олег Сыромолотов заявил о том, что ситуация с «делом Скрипаля» отразится на сотрудничестве России и Британии по антитеррору при подготовке к чемпионату мира по футболу. Слова функционера приводит "РИА Новости".
"Конечно, повлияет. Великобритания прервала с нами отношения, не пустила оперативную группу правоохранительных органов на Олимпиаду в Лондоне, а потом попросились к нам на Олимпиаду в Сочи.
Сейчас такая же будет ситуация, естественно, они будут проситься сюда, думаю, что вопрос уже решен", — заявил Сыромолотов.
Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) лишила пятерых российских ходоков, которые прибыли в Китай на командный чемпионат мира, права на участие.
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